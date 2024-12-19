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桃園「這區」大發展 公園、長廊式公車站同步啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影

桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩，而為提供龍潭區的公共運輸服務，市府已規畫短、中、長期的轉運策略，短期已設置長廊式候車亭，中期規畫轉運站預計後年10月啟用，長期結合大昌路整體開發完善運輸系統。

龍潭運動公園位於市中心，東側臨龍潭交流道聯絡道路113乙，北靠省道台3線北龍路，南側健行路貫穿公園，公園鄰近龍潭商圈，周邊商店鄰立，北龍路上有公車站及ubike站，公園路上有平面平車場及立體停車場，交通便利。

桃園市工務局說，公園總面積約5公頃，依不同年齡層使用需求，分區規畫遊戲設施包含小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區及樂齡體健運動區。

張善政表示，運動公園位於市中心，過去就會展示一些軍事設備，現在改善為多功能場域，打造全齡設施，今天順利啟用，相信會讓龍潭民眾有更加舒心休憩空間，而為了交通方便，也同步啟用長廊是候車亭，後續同步施作先導及永久的轉運站。

交通局說，短期以龍潭運動公園微型轉運站為核心，設置長廊式候車亭，整合國道與市區客運，涵蓋台北、松山機場、板橋、竹東、新竹、台中及六福村等主要路線合計每日提供133班次；市區客運服務土城永寧、桃園、中壢、平鎮、大溪及804醫院等地區合計每日運行195班次，並配有YouBike站點及停車場，方便民眾轉乘。

交通局表示，而中期則規畫龍潭先導轉運站，參考八德轉運站模式，設置6個月台與約123格機車停車位，提供舒適便利的轉運空間，預計於明年7月動工、後年10月啟用。長期規畫將結合大昌路整體開發區都市計畫，打造更完善的公共運輸系統，滿足區域居民的多元交通需求。

桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩，而為提供龍潭區的公共運輸服務，市府已規畫短、中、長期的轉運策略，短期已設置長廊式候車亭。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩，而為提供龍潭區的公共運輸服務，市府已規畫短、中、長期的轉運策略，短期已設置長廊式候車亭。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
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桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影
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桃園市龍潭區龍潭運動運公園打造全齡化運動休閒場域，今完工正式啟用，公園遊具融入軍事及台地丘陵特色，提供各式遊具供大小朋友玩。記者翁唯真／攝影

公共運輸 桃園 運動

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