新竹市敬老愛心卡 即起新增2條國道客運路線

新竹市政府照顧境內長者，敬老愛心卡繼去年9月開放到新竹市農會購買蔬果及農特產品，今年10月宣布可至合作藥局購買保健食品與醫療耗材後，今又宣布擴大使用範圍，新增2條國道客運路線，即日起可用於搭乘國道客運「新竹-台中」、「新竹-林口長庚」路線，讓長者與身障者不論在地樂活、生活，或是赴外地就醫、旅遊都更便利。

代理市長邱臣遠指出，市府相關的數據分析，竹市有非常多長者會搭車到林口、台中，不管是為了就醫回診還是探親，都有一日生活圈的往返需求。

邱臣遠說，敬老愛心卡擴大使用是每位長者期盼的社福項目，市府於2023年7月起新增租借國民運動服務中心場地服務、8月擴大開放搭乘台鐵、9月開放持卡可到農會消費，11月8日起新竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘國道客運到台北、三重，今年10月擴大使用於藥局，即日起再擴增兩條國道客運路線，兩條路線的搭乘費用皆可由敬老愛心卡內的600點全額支付。

社會處說明，目前竹市長者與身障者持有敬老愛心卡可搭乘多條國道客運路線，包括新竹至台北的國光客運1822路線、1822A路線、9003路線，新竹至桃園機場的日豪客運1250路線等，這次再擴大新增2條國道路線「新竹-台中」包括國光客運1866(A/B)路線、國道客運9010路線；國光客運「新竹-林口長庚」國光客運1865路線。

社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可到區公所申請敬老卡電子票卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發身心障礙證明者可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。

社會處補充，竹市長者或身障者若需要申請敬老卡或愛心卡若查詢卡片內點數，可至各區公所查詢，也可以致電社會處並提供悠遊卡卡號等資料，由專人查詢。另外，民眾也可上悠遊卡公司網站查詢，敬老卡相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203、愛心卡相關事項請洽詢社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。