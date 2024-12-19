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退休族再就業成趨勢 新竹縣成立銀髮人才服務據點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府為銀髮族再就業成立銀髮人才服務據點，為產業園區企業提供銀髮人力的新選擇。圖／新竹縣府提供
新竹縣府為銀髮族再就業成立銀髮人才服務據點，為產業園區企業提供銀髮人力的新選擇。圖／新竹縣府提供

新竹縣因半導體科技產業人才虹吸效應，年輕人都往竹科擠，使得其他各行各業缺工現象明顯，為了促進雇主聘雇銀髮人才，新竹縣府在湖口工業區成立銀髮人才服務據點，鼓勵企業多運用高齡者人力資源，藉由彈性人才選擇，解決勞動力短缺的問題。

新竹縣銀髮人才服務據點可以提供有再就業意願的退休族媒合諮詢服務，也提供就業輔導，讓退休族即便已離開職場一段時間，仍能夠在接受就業輔導後，選擇心儀的工作、滿足企業人才需求。

新竹縣府勞工處長劉家滿表示，新竹縣銀髮人才服務據點明年起將聘僱4名就業服務員，以新竹產業園區、台元科技園區及縣內各新興工業區為服務轄區，針對55歲以上求職民眾及已退休中高齡者提供個人化服務，透過協助高齡求職者重新檢視工作經驗、專長等自我價值及求職優勢，結合勞動部就業獎勵、職訓生活津貼等資源，再次進入職場。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣人口每年不斷成長，其中65歲以上的老年人口的比例約為13%，55到65歲的人口比例更占21%，但許多55歲以上的退休族，實際仍然有體力及能力繼續在職場服務，因此鼓勵企業調整用人策略，更能有效解決缺工問題。

除了新掛牌成立的新竹縣銀髮人才服務據點，去年4月勞動部勞動力發展署桃竹苗分署也在竹北市成立「桃竹苗區銀髮人才資源中心」，提供高齡就業者諮詢及職訓，也針對企業提供企業輔導，為企業營造友善職場、職業再設計提供建議，並辦理講座讓大眾了解銀髮人力的潛力。

新竹 職場 退休族 銀髮族

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