新竹縣市宣示強化跨縣市頭前溪監控 即時啟動聯合稽查

「新竹縣市整合溝通平台」今天在新竹縣政府召開113年第2次幕僚長會議，會議由新竹縣政府秘書長李安妤、新竹市秘書長張治祥分別率領執政團隊參與，會議中新增跨縣市頭前溪水質穩定通報機制，在水質汙染發生的第一時間啟動聯合稽查，攜手維護新竹環境。

這次討論跨縣市合作議題，聚焦在交通、汙染防治、體育及藝文合作等，透過跨縣市平台提升民眾生活便利性。

隨著民眾環保意識的提升，新竹縣市也積極營造共享機車環境，這一舉措不僅有助於節能減碳，還能提升兩地的交通便利性。除此之外，雙方強化了應對火災引發的空氣污染措施，並在此次會議中新增了跨縣市頭前溪水質穩定通報機制。這一機制將確保在水質汙染發生的第一時間啟動聯合稽查，共同維護大新竹地區的生態環境。

在藝文領域方面，雙方積極推動跨縣市博物館合作計畫，並聯合舉辦人才培訓工作坊，透過實境解謎、桌遊等互動遊戲，兩地共同推廣博物館文化活動，吸引更多民眾參與。此外，雙方在體育場館資源共享、大新竹觀光文宣推廣及庇護工場公益聯合行銷活動方面也取得顯著成果，並在國內旅展中聯手宣傳大新竹的觀光資源。

由於新竹縣市屬於共同生活圈，兩地均存在公有耕地跨縣市承租的情況，雙方經過協商並提案決議，已共同訂定公有耕地實物折徵代金的標準價格，進一步規範土地使用，保障雙方權益。

此外，針對近來頻發的偽變造車牌案件，雙方在會議中研擬加強聯合查緝，並發揮區域合作精神，致力於為民眾創造更安全的生活環境。

「新竹縣市整合溝通平台」成立以來，雙方已合作36案，其中24案已成功解除列管，成功整合近7成，目前有12案持續溝通追蹤中。