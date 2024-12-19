竹縣推創意書法紅包袋及年曆 楊文科揮毫「昂首向前」

2025蛇年即將到來，新竹縣文化基金會為推廣傳統書法藝術結合現代節慶文化，推出系列精美的蛇年創意書法紅包袋及年曆，由新竹縣長楊文科親自提筆寫下「昂首向前」4個字，表達為目標奮戰到底。這次還與第三屆縣長盃書法揮毫競賽的優秀書法家共同設計，即日起開放線上購買，為新年增添喜氣，展現書法藝術的無限可能。

楊文科表示，明年的春聯及年曆由他親自提筆，寫下「昂首向前」4個字，希望傳遞一份勇氣與信心，永不放棄、全力以赴，為目標奮戰到底。

新竹縣文化基金會表示，本次參與設計的5位書法家，分別是國小中低年級組第一名得主魏以安，其書法藝術結合傳統書法風格與現代元素；國小高年級組第一名得主王呈洋，以流暢的筆劃搭配精緻的圖案，兼具古典與現代美；國高中職組第一名得主羅禾珈，其筆觸堅實，作品生動有力。

長青組第一名得主古元琦，其作品在設計中融入東方哲學的元素，使每一筆都蘊含深意，創作的紅包袋與年曆富有濃厚的文化氣息；大專社會組第一名得主顏國順，以篆隸混合書體為主，將傳統之美與現代簡約風格完美融合。

文化局長朱淑敏表示，本次推出的創意紅包袋與年曆，以節慶禮品的形式，讓更多人感受到書法的藝術魅力，目前已經上架至基金會通路平台販售，販售所得將投入於書法教育推廣，期待書法藝術的普及與發展更加蓬勃，為新竹縣傳統文化的現代化應用開闢更多可能性。新竹縣文化基金會文創商品「日日當好」線上通路：https://www.pinkoi.com/store/hsinchu-select