快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣推創意書法紅包袋及年曆 楊文科揮毫「昂首向前」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科親自提筆寫下「昂首向前」4個字，日前與新竹縣議員分享。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科親自提筆寫下「昂首向前」4個字，日前與新竹縣議員分享。記者郭政芬／攝影

2025蛇年即將到來，新竹縣文化基金會為推廣傳統書法藝術結合現代節慶文化，推出系列精美的蛇年創意書法紅包袋及年曆，由新竹縣長楊文科親自提筆寫下「昂首向前」4個字，表達為目標奮戰到底。這次還與第三屆縣長盃書法揮毫競賽的優秀書法家共同設計，即日起開放線上購買，為新年增添喜氣，展現書法藝術的無限可能。

楊文科表示，明年的春聯及年曆由他親自提筆，寫下「昂首向前」4個字，希望傳遞一份勇氣與信心，永不放棄、全力以赴，為目標奮戰到底。

新竹縣文化基金會表示，本次參與設計的5位書法家，分別是國小中低年級組第一名得主魏以安，其書法藝術結合傳統書法風格與現代元素；國小高年級組第一名得主王呈洋，以流暢的筆劃搭配精緻的圖案，兼具古典與現代美；國高中職組第一名得主羅禾珈，其筆觸堅實，作品生動有力。

長青組第一名得主古元琦，其作品在設計中融入東方哲學的元素，使每一筆都蘊含深意，創作的紅包袋與年曆富有濃厚的文化氣息；大專社會組第一名得主顏國順，以篆隸混合書體為主，將傳統之美與現代簡約風格完美融合。

文化局長朱淑敏表示，本次推出的創意紅包袋與年曆，以節慶禮品的形式，讓更多人感受到書法的藝術魅力，目前已經上架至基金會通路平台販售，販售所得將投入於書法教育推廣，期待書法藝術的普及與發展更加蓬勃，為新竹縣傳統文化的現代化應用開闢更多可能性。新竹縣文化基金會文創商品「日日當好」線上通路：https://www.pinkoi.com/store/hsinchu-select

這次還與第三屆縣長盃書法揮毫競賽的優秀書法家共同設計，即日起開放線上購買，為新年增添喜氣，展現書法藝術的無限可能。圖／縣府提供
這次還與第三屆縣長盃書法揮毫競賽的優秀書法家共同設計，即日起開放線上購買，為新年增添喜氣，展現書法藝術的無限可能。圖／縣府提供
2025蛇年即將到來，新竹縣文化基金會為推廣傳統書法藝術結合現代節慶文化，推出系列精美的蛇年創意書法紅包袋及年曆。圖／縣府提供
2025蛇年即將到來，新竹縣文化基金會為推廣傳統書法藝術結合現代節慶文化，推出系列精美的蛇年創意書法紅包袋及年曆。圖／縣府提供
本次推出的創意紅包袋與年曆，以節慶禮品的形式，讓更多人感受到書法的藝術魅力。圖／縣府提供
本次推出的創意紅包袋與年曆，以節慶禮品的形式，讓更多人感受到書法的藝術魅力。圖／縣府提供

新竹 楊文科 紅包 蛇年

延伸閱讀

新竹縣府導入AI機器人 竹北戶政所智慧化服務

竹北戶政事務所服務量大 縣府啟用全國首台戶政機器人

大新竹跨年晚會將在縣府前廣場登場 煙火秀長達300秒

竹縣敬老愛心卡增4國道路線 19日起服務擴及台北台中林口

相關新聞

新竹縣市宣示強化跨縣市頭前溪監控 即時啟動聯合稽查

「新竹縣市整合溝通平台」今天在新竹縣政府召開113年第2次幕僚長會議，會議由新竹縣政府秘書長李安妤、新竹市秘書長張治祥分...

竹縣推創意書法紅包袋及年曆 楊文科揮毫「昂首向前」

2025蛇年即將到來，新竹縣文化基金會為推廣傳統書法藝術結合現代節慶文化，推出系列精美的蛇年創意書法紅包袋及年曆，由新竹...

全聯連5年捐北榮桃園分院物資 攜手醫院減輕護弱勢負擔

全聯慶祥慈善事業基金會贈台北榮民總醫院桃園分院物資235箱，市值約25萬元，在寒冬為住院病患與醫護人員送上溫暖關懷。

銀髮族也可學AI！桃市「數位生活學苑」幫長輩防詐騙

人工智慧AI正夯，桃園市智慧城鄉發展委員會今年舉辦「桃園數位生活學苑」，前進中壢、平鎮、桃園等4處社區關懷據點，以「我們...

AI智能供諮詢 竹北戶所啟用

新竹縣竹北戶政事務所每天洽公民眾超過8百名，行政人員經常忙到分身乏術，縣府為此投入AI智能科技，昨啟用戶政機器人「小美」...

桃園農改場育成「桃園7號」 抗稻熱病具好米特性

水稻在梅雨季易生稻熱病，桃園農改場今天表示，為改善香米「桃園3號」對抗稻熱病不佳的問題，費時8年培育成「桃園7號」，試作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。