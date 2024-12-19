全聯連5年捐北榮桃園分院物資 攜手醫院減輕護弱勢負擔
全聯慶祥慈善事業基金會贈台北榮民總醫院桃園分院物資235箱，市值約25萬元，在寒冬為住院病患與醫護人員送上溫暖關懷。
北榮桃園分院表示，全聯慶祥慈善基金會捐贈物資包括成人紙尿褲72箱、看護墊43箱、替換式紙尿片72箱，以及濕紙巾48箱，提供急難需求，協助醫護人員照護無力購置相關用品的住院弱勢病患。
全聯慶祥慈善事業基金會自2020年以來，與北榮桃園分院與攜手捐物資，今年邁入第5年，捐贈的物資累計已達758箱、市值近90萬元，基金會今年持續提供桃園分院醫療物資，協助醫院建構完善的醫護救助網絡，守護弱勢族群的健康與尊嚴。
全聯慶祥慈善基金會表示，全聯深知醫護人員及住院病患正面臨諸多挑戰，提供所需物資，讓醫院能更好地照顧病人，是全聯的責任與使命。希望透過這些物資，在急難時刻為病患帶來希望，也為醫護人員提供實質支持，讓他們能更專注於醫療照護工作。
北榮桃園分院院長彭家勛指出，這批物資的捐贈對於醫院而言正逢其時，尤其在冬季流感高峰及防疫工作加強的當下，有助於緩解物資的壓力，也讓住院病患與醫護同仁深刻感受到各界的關懷與支持。這份善意不僅提供了急需的物資，更在寒冬中注入了溫暖與力量。
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