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新竹榮家住民捐8組充氣床墊 久臥長者感受溫情

中央社／ 新竹市19日電

新竹榮民之家10年的于伯伯得知多名住民長者因長期臥床導致皮膚受損，決定捐贈8組充氣床墊，避免長者皮膚壓傷，有久臥長者使用後表示，氣墊床很舒適，更感受滿滿人間溫情。

新竹榮民之家今天發布新聞稿表示，入住長者的健康狀況多元，防止長者久坐或久臥導致壓瘡是日常護理的一大挑戰，平時需靠照服員定時協助翻身、拍背，保持循環暢通。

新竹榮家表示，入住10年的于伯伯日前得知多名新入住長者因長期臥床導致皮膚受損，也讓照護人員變得辛苦，經與家人討論決定捐贈8組充氣床墊，希望能幫助其他臥床的弱勢住民。

新聞稿中，于伯伯表示，此舉只是盡個人心意，幫助需要幫助的人，也感到「助人為快樂之本」的開心與喜悅。

新竹榮家主任白恩惠於新聞稿中表示，于伯伯捐贈充氣床墊能有效分散壓力、減少長者皮膚受壓，是健康照顧的輔助設備，住民們深受感動，也讓工作人員事半功倍，新竹榮家為此致贈感謝狀給于伯伯。

1名臥床的李伯伯向榮家人員說，使用充氣床墊後感到更舒適，心裡更覺得溫暖，能和于先生一同入住新竹榮家是福氣。

新竹 榮民

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