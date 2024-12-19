快訊

冷氣團來襲！《Netflix》小編「教1招」抵抗寒冬 網狂讚：從頭到尾無冷場

五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

聽新聞
0:00 / 0:00

銀髮族也可學AI！桃市「數位生活學苑」幫長輩防詐騙

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市智慧城鄉發展委員會舉辦「數位生活學苑」，除教導有趣的AI課程，也說明最新的AI詐騙手法，讓銀髮族受益良多。圖／桃園市智發會提供
桃園市智慧城鄉發展委員會舉辦「數位生活學苑」，除教導有趣的AI課程，也說明最新的AI詐騙手法，讓銀髮族受益良多。圖／桃園市智發會提供

人工智慧AI正夯，桃園市智慧城鄉發展委員會今年舉辦「桃園數位生活學苑」，前進中壢、平鎮、桃園等4處社區關懷據點，以「我們一起學AI」為主題提供銀髮族有趣的AI課程。由於活動廣受好評，智發會也與婦幼局合作在桃園市南區以及北區婦女中心加開2場次，同時說明最新的AI詐騙手法，防止民眾落入科技詐騙的圈套。

婦幼局長杜慈容表示，各區婦女中心每月辦理如讀書會、運動健身、電商平台經營等多元課程，其中有婦女朋友提到希望了解最新的AI科技，因此特別與智發會攜手加開2場「桃園數位生活學苑」，2場課程都在短短2天內報名額滿，顯示桃園中高齡婦女們對於AI相關課程的關注與熱情。

智發會主委吳肇銘表示，數位生活學苑」除了有AI小幫手LINE功能應用、AI圖像影片生成、生活好用APP等課程內容，更重要的是有一群由大專青年組成的「數位志工隊」，在活動中適時且細心的協助學員操作手機，讓許多長輩、學員也能輕鬆享受AI帶來的科技樂趣。

吳肇銘也提到，國內詐騙猖獗是目前重要的課題之一，智發會在課程中特別安排「數位詐騙防身術」，希望參加課程的姐妹也將這些AI詐騙手法傳達給親朋好友。

北區婦女中心的陳媽媽覺得可以跟大家互動、學到新東西讓她非常開心；張太太提到因為自己的小朋友喜歡跳舞，「我今天把她的照片放到可愛的跳舞影片裡，回家就可以有話題一起聊天，拉近了與孩子的距離。」

張女士說，親切又熱情的數位志工耐心教怎麼點照片、下載檔案等，讓她覺得很溫暖又貼心，「老師跟志工都真的非常棒，這是我們需要的課程。」

桃園市智慧城鄉發展委員會舉辦「數位生活學苑」，除教導有趣的AI課程，也說明最新的AI詐騙手法，讓銀髮族受益良多。圖／桃園市智發會提供
桃園市智慧城鄉發展委員會舉辦「數位生活學苑」，除教導有趣的AI課程，也說明最新的AI詐騙手法，讓銀髮族受益良多。圖／桃園市智發會提供

AI 桃園 詐騙 長輩

延伸閱讀

五月天低調捐桃市2復康巴士 市長張善政感謝：增服務量能

桃市新增法條約束夾娃娃機店 太吵就禁深夜營業

桃市議會通過修正自治條例 夾娃娃機2度擾鄰夜間禁開

聖誕節送禮注意！桃市查獲88件違規化妝品 誇大不實逾5成

相關新聞

銀髮族也可學AI！桃市「數位生活學苑」幫長輩防詐騙

人工智慧AI正夯，桃園市智慧城鄉發展委員會今年舉辦「桃園數位生活學苑」，前進中壢、平鎮、桃園等4處社區關懷據點，以「我們...

AI智能供諮詢 竹北戶所啟用

新竹縣竹北戶政事務所每天洽公民眾超過8百名，行政人員經常忙到分身乏術，縣府為此投入AI智能科技，昨啟用戶政機器人「小美」...

桃園農改場育成「桃園7號」 抗稻熱病具好米特性

水稻在梅雨季易生稻熱病，桃園農改場今天表示，為改善香米「桃園3號」對抗稻熱病不佳的問題，費時8年培育成「桃園7號」，試作...

低溫特報 桃園智慧農業防災平台讓農民搶先因應

桃園市農業局表示，中央氣象署今天上午針對桃園發布黃燈低溫特報，事實上農友在上一波寒流來襲前，手機就收到農業局建置的「智慧...

苗栗產官學合作推6款創意禮盒 助社福團體度寒冬

冠軍建材集團透過「大一元愛心磚」每賣一箱捐一元公益基金，持續29年不間斷，至今已累積捐出2億元，今年再攜手苗栗縣政府及國...

五月天低調捐桃市2復康巴士 市長張善政感謝：增服務量能

五月天年底將在桃園開唱6天，為回饋桃園市府與市民的支持，也捐贈2輛高頂復康巴士給桃園。市長張善政今天說，雖然五月天很低調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。