銀髮族也可學AI！桃市「數位生活學苑」幫長輩防詐騙

人工智慧AI正夯，桃園市智慧城鄉發展委員會今年舉辦「桃園數位生活學苑」，前進中壢、平鎮、桃園等4處社區關懷據點，以「我們一起學AI」為主題提供銀髮族有趣的AI課程。由於活動廣受好評，智發會也與婦幼局合作在桃園市南區以及北區婦女中心加開2場次，同時說明最新的AI詐騙手法，防止民眾落入科技詐騙的圈套。

婦幼局長杜慈容表示，各區婦女中心每月辦理如讀書會、運動健身、電商平台經營等多元課程，其中有婦女朋友提到希望了解最新的AI科技，因此特別與智發會攜手加開2場「桃園數位生活學苑」，2場課程都在短短2天內報名額滿，顯示桃園中高齡婦女們對於AI相關課程的關注與熱情。

智發會主委吳肇銘表示，數位生活學苑」除了有AI小幫手LINE功能應用、AI圖像影片生成、生活好用APP等課程內容，更重要的是有一群由大專青年組成的「數位志工隊」，在活動中適時且細心的協助學員操作手機，讓許多長輩、學員也能輕鬆享受AI帶來的科技樂趣。

吳肇銘也提到，國內詐騙猖獗是目前重要的課題之一，智發會在課程中特別安排「數位詐騙防身術」，希望參加課程的姐妹也將這些AI詐騙手法傳達給親朋好友。

北區婦女中心的陳媽媽覺得可以跟大家互動、學到新東西讓她非常開心；張太太提到因為自己的小朋友喜歡跳舞，「我今天把她的照片放到可愛的跳舞影片裡，回家就可以有話題一起聊天，拉近了與孩子的距離。」

張女士說，親切又熱情的數位志工耐心教怎麼點照片、下載檔案等，讓她覺得很溫暖又貼心，「老師跟志工都真的非常棒，這是我們需要的課程。」