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AI智能供諮詢 竹北戶所啟用

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣引進AI智能，以語音和文字提供戶政諮詢服務。圖／新竹縣政府提供
新竹縣引進AI智能，以語音和文字提供戶政諮詢服務。圖／新竹縣政府提供

新竹竹北戶政事務所每天洽公民眾超過8百名，行政人員經常忙到分身乏術，縣府為此投入AI智能科技，昨啟用戶政機器人「小美」，提供便捷迅速諮詢服務。

縣長楊文科指出，竹北人口成長快速，據內政部戶政司統計，今年11月已達21萬9334人，每天到竹北戶所恰公民眾多，但戶所行政人員少且業務繁多，考量竹北市業務及服務需求量大，所以AI智能優先導入竹北戶政所，展現AI智慧技術用於戶政業務的好處與便利性。

「小美」昨天亮相，黑髮、白衣和橘色吊帶裙的形象鮮明，雖然是虛擬人物，得透過屏幕呈現，但能以文字、語音等方式，為民眾解決例行性問題；楊文科昨在啟用記者會臨時出考題，詢問「小美」辦理結婚登記需要攜帶哪些文件，小美不僅迅速將答案顯示在螢幕上，同時也以流利語音敘述內容，眾人頻頻稱讚。

新竹縣民政處長陳建淳表示，期望透過引進AI人工智慧技術應用於戶政業務，創造新竹縣戶政為民服務亮點及多元化，協助解決民眾疑問，緩解服務台壓力，提升戶所服務效能及服務品質。

新竹 竹北 語音

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