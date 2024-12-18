桃園農改場育成「桃園7號」 抗稻熱病具好米特性

水稻在梅雨季易生稻熱病，桃園農改場今天表示，為改善香米「桃園3號」對抗稻熱病不佳的問題，費時8年培育成「桃園7號」，試作證實具抗稻熱病、產量穩定及維持好米特性。

5、6月是梅雨季節，農業部桃園區農業改良場發布新聞指出，降雨後高溫高濕，使得水稻好發稻熱病，影響品質與產量；為了改善優質香米品種「桃園3號」對稻熱病抗性不佳的缺點，投入新品種育成工作。

桃園農改場說明，副研究員簡禎佑採用分子標誌輔助選拔抗稻熱病基因（Pita-2），歷經8年，終於育成抗稻熱病水稻新品種「桃園7號」，且試作確認不但具抗稻熱病、產量穩定的優點，也能維持「桃園3號」優質好米特性。

試作方面，桃園區農改場說，今年1期作在桃園市的八德區、桃園區、龍潭區、大溪區、平鎮區、新屋區等計9處田區，以及新竹縣的北埔鄉、峨眉鄉 、竹東鎮、湖口鄉等計6處田區進行。

生育期間依各地農友慣行栽培，但有要求都不要噴灑稻熱病相關藥劑及「先知稻」等消毒藥劑拌種；結果採慣行栽培的桃園市8處及新竹縣3處，坪割後推估每公頃產量介於5334到7617公斤間。

採有機驗證或有機轉型栽培的桃園市1處及新竹縣3處，每公頃產量則介於4368公斤到6218公斤。

其中，桃園區、大溪區及平鎮區的試作結果，水稻「桃園7號」並較「桃園3號」的產量高出15%。

桃園區農改場副場長傅仰人告訴中央社記者，上述2種產量數據區間，就是顯示「桃園7號」產量高且穩定，目前除申請品種權，也開放申請技轉。