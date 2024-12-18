竹市公園維管中心揭牌 盼照護逾百座綠地展新貌
議員反映公園綠地草太長、常無人維護。竹市府表示，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心今天揭牌，主責公園及觀光區各項硬體設施，將對市內逾百座公園綠地展開檢視與維管。
民進黨竹市議員劉彥伶告訴中央社記者，近2年常接獲里長及民眾抱怨公園無人管理，雜草叢生、樹木未修，她與多名議員曾在議會質詢反映，市府終於成立專責單位，盼能系統性管理及維護轄內公園及觀光區，讓市容變好。
新竹市政府今天發布新聞稿表示，市府日前進行組織業務調整，成立新竹市公園及觀光區設施維護管理中心，此中心為隸屬工務處轄下的二級單位，今天舉行揭牌典禮。
市府指出，此中心將主責公園及觀光區內各項硬體設施，包含遊戲場、公廁及植栽等修繕及維護工作，竹市目前擁有逾百座公園綠地，將展開全面檢視，並積極補充專業人力提升日常維護量能。
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