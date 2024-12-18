推動AI研發應用 苗栗縣產官學簽合作備忘錄

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗縣政府今天與群聯電子、國立聯合大學簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），將攜手整合資源，推動AI研發、人才培育及智慧應用，共創3贏。

簽署儀式在縣府舉行，由苗栗縣長鍾東錦、群聯電子股份有限公司執行長潘健成、聯合大學校長侯帝光，共同簽署「AI產官學合作備忘錄（MOU）」，為推動苗栗邁向智慧城市願景，邁出重要一步。

縣府工商發展處表示，此次簽署的MOU主要包括技術研發合作、人才培育計畫、智慧應用落地3大方向，將共同投入AI應用技術研究，開發適用於智慧城市的解決方案。

鍾東錦指出，縣府致力於推動智慧城市建設，希望透過與學術機構和科技企業的合作，由公務體系做起，讓公務員減少文書作業的耗時、提升工作效能，將AI應用落實於地方治理與民生服務，如警民合作、消防連線、智慧觀光、衛生管理和稅務創新等，提升縣民生活品質。

鍾東錦期望未來府內公務人員都要學習新進的AI系統，將由聯合大學設立AI專業課程提供公務人員學習；群聯電子提供實習與技術支持，讓公務體系更貼近時代，邁向智慧城市。

潘健成表示，未來將攜手苗栗縣政府及聯合大學深耕AI應用研發，以培育學生為出發，讓AI學習帶動政府效能，期盼透過這次合作為全台帶來示範效應。

侯帝光表示，聯大新一期校務發展中長程計畫及深耕計畫特別加入推動全校AI教育專章。內容包括建構AI教育所需的軟硬體設施、設立AI產學專才學分學程及申請台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）會員資格，全力培訓AI所需人才。

鍾東錦

延伸閱讀

爭取增額及考績新制 苗栗縣政府要留人並激勵士氣

國1竹苗塞車鍾東錦切身之痛 建議101至110K平面先拓寬

生日快樂！竹科慶生 鍾東錦：客家精神更符合企業需求

聯合報專題發酵！事業廢棄物全台濫倒 鍾東錦：推公辦民營土資場

相關新聞

桃園農改場育成「桃園7號」 抗稻熱病具好米特性

水稻在梅雨季易生稻熱病，桃園農改場今天表示，為改善香米「桃園3號」對抗稻熱病不佳的問題，費時8年培育成「桃園7號」，試作...

低溫特報 桃園智慧農業防災平台讓農民搶先因應

桃園市農業局表示，中央氣象署今天上午針對桃園發布黃燈低溫特報，事實上農友在上一波寒流來襲前，手機就收到農業局建置的「智慧...

苗栗產官學合作推6款創意禮盒 助社福團體度寒冬

冠軍建材集團透過「大一元愛心磚」每賣一箱捐一元公益基金，持續29年不間斷，至今已累積捐出2億元，今年再攜手苗栗縣政府及國...

五月天低調捐桃市2復康巴士 市長張善政感謝：增服務量能

五月天年底將在桃園開唱6天，為回饋桃園市府與市民的支持，也捐贈2輛高頂復康巴士給桃園。市長張善政今天說，雖然五月天很低調...

龍元宮建廟200年推廣客台雙語融入日常 心理測驗玩不同龍潭

今年龍潭龍元宮建廟200周年，自6月1日起長達半年的「萬世永賴五穀爺—龍潭龍元宮，建廟200年」系列慶典活動，在文化部的...

台13不限制速限30公里 苗栗縣三義火炎山登山口行人陸橋啟用

苗栗縣三義鄉火炎山登山步道熱門，但停車場到登山口必須橫越台13線險象環生，地方一度建議速限每小時30公里，新設跨越行人陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。