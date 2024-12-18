桃機8公尺互動耶誕樹亮相 應節組曲勾思鄉情緒

著名免稅商店今年在桃機打造8公尺高的數位互動耶誕樹，旅客掃描QR Code輸入文字，祝福就會出現在互動螢幕，今天邀請劇團雜耍遊行、並有國樂團演出耶誕組曲共度佳節。

桃園國際機場公司表示，為帶給旅客不同耶誕體驗，昇恆昌免稅商店今年在桃園國際機場打造8公尺高的數位互動耶誕樹，今天正式亮相，也成為桃機耶誕必拍打卡點，旅客只要現場掃QR Code並輸入祝福文字，就可以讓祝福出現在互動螢幕上，立即與親朋好友分享節日喜悅，傳遞溫馨的祝福。

機場公司指出，為與旅客一起迎接耶誕節，今天上午也邀請「天馬戲創作劇團」，以耶誕主題結合雜耍，從桃園機場第一航廈一路遊行到第二航廈出境中央區，沿途發送糖果與旅客熱情互動，許多小朋友忍不住一路跟隨跳舞，場面溫馨又熱鬧。

下午則邀請到知名的國樂團體無雙樂團，以國樂詮釋經典聖誕組曲，吸引許多外籍旅客駐足欣賞，感受別具一格的耶誕氛圍，現場還發送糖果邀請旅客同樂，讓桃園國際機場充滿熱鬧氣氛，為旅客帶來難忘的耶誕回憶。

即將返回英國的旅客賽門（Simon）表示，聽到由國樂演奏一連串的耶誕歌曲感受相當不一樣，不過同樣勾起他濃濃的思鄉情緒，耶誕節對英國人而言是很重要的節日，此刻他只希望能趕快回家抱抱老婆小孩，一起歡度佳節。