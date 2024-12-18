低溫特報 桃園智慧農業防災平台讓農民搶先因應

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市智慧農業防災平台，提供農民最新的氣象資訊做好防災措施。圖／農業局提供
桃園市智慧農業防災平台，提供農民最新的氣象資訊做好防災措施。圖／農業局提供

桃園市農業局表示，中央氣象署今天上午針對桃園發布黃燈低溫特報，事實上農友在上一波寒流來襲前，手機就收到農業局建置的「智慧農業防災平台」，掌握低溫預警特報及做好防範措施。

氣象署預報今晚至明天大溪、龍潭、平鎮、復興區10度左右甚至更低溫，呼籲農友做好蔬果及育苗圃避風防寒。農業局提醒養殖漁業可搭蓋防風棚，注意水溫變化及啟用防寒加溫設備；畜牧業加強畜禽舍防寒保暖，預先做好畜禽舍擋風防寒措施。

為了讓農友面對極端氣候環境並能提前因應，農業局建立「智慧農業防災平台」，鎖定桃園各區主要經濟作物監測，建置各項作物在不同的災害類型中警戒項目，如氣溫、雨量、風速等影響因子的門檻值，並同時研判該項災害發生時的可能影響及防範建議。桃園蔬菜、水稻、梨、咖啡等產銷班的農友早在第一波寒流來襲前，手機就收到低溫預警特報及防範措施。

農業局長陳冠義表示，「桃園智慧農業防災平台」整合中央氣象署自動氣象站，與桃園自行建置綜合氣象站，以及水務局列管的雨量站轉為氣象監測大數據，並依作物類型設定不同警戒值，以面對豪雨、高溫、寒害、強風及稻熱病等不同災害類型。系統會依據設定，自動檢查監測數據是否有達到門檻值，並立即針對各農業區發布災害示警、於平台中顯示影響範圍、防範建議等相關資訊，讓農民在接收災害訊息後，立即進行因應以減少災損，形成完整災害預警及防範機制。

目前「桃園智慧農業防災平台」是以即時通訊軟體LINE發布各類警戒資訊，透過各作物產銷班即時「訊息推播」服務，系統會主動示警推播，並將相關警戒資訊發送至農業產銷班及青農團體群組。

若有農民或青農團體也想收到資訊，歡迎洽詢農業局農務科(03）3340625，有專人協助，欲暸解詳情，也可上桃園市智慧農業災害平台查詢。

桃園 氣象署

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