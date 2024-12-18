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苗栗產官學合作推6款創意禮盒 助社福團體度寒冬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
冠軍建材「希望種子計畫」此次由產官學合作輔導苗栗縣6間社福單位，設計並推出6款創意禮盒，今天共同舉辦成果發表會，也期盼更多企業加入公益行列。圖／冠軍建材公司提供
冠軍建材「希望種子計畫」此次由產官學合作輔導苗栗縣6間社福單位，設計並推出6款創意禮盒，今天共同舉辦成果發表會，也期盼更多企業加入公益行列。圖／冠軍建材公司提供

冠軍建材集團透過「大一元愛心磚」每賣一箱捐一元公益基金，持續29年不間斷，至今已累積捐出2億元，今年再攜手苗栗縣政府及國立聯合大學共同推動「希望種子計畫」設計6款年節禮盒，幫助社福團體度寒冬。

該計畫主要是透過產品開發、品牌建立、行銷包裝及推廣等方式，共同打造獨特公益禮盒。今天舉辦成果發表會，由冠軍建材集團董事長林榮德、苗栗縣長鍾東錦、聯大總務長林坤彥以及苗栗縣議會副議長張淑芬等人共同參與開箱儀式，協助社福單位從根本解決困境，實現自力更生創造收入，也為社會注入溫暖與希望。

此次合作共輔導苗栗縣幼安教養院等6間社福單位，由聯合大學師生投入設計，打造出極具亮點的特色禮盒，包括「貓裡之森」糕點、「生生不息」堅果茶點、「撫」手工皂、皂盤及精油噴霧、「享受莓好」藍莓花果茶、「慢行花語」花草茶、「百年豐味」麵線搭配麻油醬等適合年節送禮禮盒。

冠軍建材公司表示，「大一元愛心磚」長期培育公益團體創收自力更生，且帶頭購買愛心禮物做為年節客戶用禮，也期盼更多企業加入公益行列；藉此次在地產官學的合作，激發更多善行的可能性，也為苗栗的社會福利注入源源不絕的活力。

禮盒

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