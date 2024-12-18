竹南建案開挖釀路傾斜沉陷 苗栗縣府令停工改善

苗栗縣竹南鎮某建案基地開挖後，附近道路出現沉陷傾斜，甚至出現長達20公尺裂縫。苗栗縣府今天表示，接獲通報後立即要求施工單位停工，並限期改善。

苗栗縣政府工商發展處指出，竹南鎮順興路77巷正在開挖中的建案，因基地土方開挖後，導致早年興建的擋土牆傾斜龜裂，進而讓旁邊道路出現沉陷傾斜情況。

工商發展處表示，16日傍晚獲報後，立即要求現場施工單位停工，工地所鄰的順興路77巷及龍山路二段156巷交叉口部分路面封閉，並於沉陷處設置防水布、圍籬與警示標誌，以保障通行安全。

事發後，工商發展處指出，要求承攬營造廠進行土方回填，以回復周遭道路及建築基地的穩定性，並限期提出緊急改善計畫，以利改善擋土牆支撐強度及道路沉陷情況。

苗栗縣府並委請大地技師公會進行透地雷達監測及現場鑽探作業，探測潛在的空洞及變動的沉陷情況，以利後續對工程問題對症下藥。

工商發展處表示，經全力修復後，基地土方已回填完成，使沉陷狀況減至最小，減少對周遭居民生活影響；後續要求營造廠應配合透地雷達掃描分析結果，送縣府委託的大地技師公會專業審查，以確認緊急應變措施的適當性，更確保周遭道路的使用安全。