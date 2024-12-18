快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

竹南建案開挖釀路傾斜沉陷 苗栗縣府令停工改善

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗縣竹南鎮某建案基地開挖後，附近道路出現沉陷傾斜，甚至出現長達20公尺裂縫。苗栗縣府今天表示，接獲通報後立即要求施工單位停工，並限期改善。

苗栗縣政府工商發展處指出，竹南鎮順興路77巷正在開挖中的建案，因基地土方開挖後，導致早年興建的擋土牆傾斜龜裂，進而讓旁邊道路出現沉陷傾斜情況。

工商發展處表示，16日傍晚獲報後，立即要求現場施工單位停工，工地所鄰的順興路77巷及龍山路二段156巷交叉口部分路面封閉，並於沉陷處設置防水布、圍籬與警示標誌，以保障通行安全。

事發後，工商發展處指出，要求承攬營造廠進行土方回填，以回復周遭道路及建築基地的穩定性，並限期提出緊急改善計畫，以利改善擋土牆支撐強度及道路沉陷情況。

苗栗縣府並委請大地技師公會進行透地雷達監測及現場鑽探作業，探測潛在的空洞及變動的沉陷情況，以利後續對工程問題對症下藥。

工商發展處表示，經全力修復後，基地土方已回填完成，使沉陷狀況減至最小，減少對周遭居民生活影響；後續要求營造廠應配合透地雷達掃描分析結果，送縣府委託的大地技師公會專業審查，以確認緊急應變措施的適當性，更確保周遭道路的使用安全。

標誌 苗栗縣

延伸閱讀

竹南鎮新建案開挖釀路面下陷 縣府要求立即停工並改善

竹南光復路地下道人車分流改善 4千萬補助款恐難到位

炎洲前11月每股賺1.77元

竹南后厝龍鳳宮福醮今起放蓮花燈 周三逾1600桌普度

相關新聞

苗栗產官學合作推6款創意禮盒 助社福團體度寒冬

冠軍建材集團透過「大一元愛心磚」每賣一箱捐一元公益基金，持續29年不間斷，至今已累積捐出2億元，今年再攜手苗栗縣政府及國...

五月天低調捐桃市2復康巴士 市長張善政感謝：增服務量能

五月天年底將在桃園開唱6天，為回饋桃園市府與市民的支持，也捐贈2輛高頂復康巴士給桃園。市長張善政今天說，雖然五月天很低調...

龍元宮建廟200年推廣客台雙語融入日常 心理測驗玩不同龍潭

今年龍潭龍元宮建廟200周年，自6月1日起長達半年的「萬世永賴五穀爺—龍潭龍元宮，建廟200年」系列慶典活動，在文化部的...

台13不限制速限30公里 苗栗縣三義火炎山登山口行人陸橋啟用

苗栗縣三義鄉火炎山登山步道熱門，但停車場到登山口必須橫越台13線險象環生，地方一度建議速限每小時30公里，新設跨越行人陸...

AI不是口號 苗栗產官學簽署AI合作備忘錄盼創三贏

苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步，AI不是口號，整...

1991年興建至今設備老舊破損 新竹魚市場整修完工

新竹魚市場於1991年興建，主要供應桃竹苗地區的魚貨批發市場，由於長年使用，市場的建築物牆面脫落、廁所等設施老舊，經漁會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。