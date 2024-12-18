五月天低調捐桃市2復康巴士 市長張善政感謝：增服務量能

五月天年底將在桃園開唱6天，為回饋桃園市府與市民的支持，也捐贈2輛高頂復康巴士給桃園。市長張善政今天說，雖然五月天很低調，但他認為為善要讓人知；明年桃園的復康巴士將突破200輛規模，社會局也會整合調度，將預約成功率提升到97％。

張善政說，五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會將在今年底至明年初在桃園舉辦6場「新年特別版」演唱會，桃園市府將跨局處協助、規畫交通疏導及各項維安措施，確保安全及活動順利進行。

張善政說，五月天為感謝市府在交通和維安上的協助，決定捐贈2輛高規格的復康巴士，每輛價值230萬元，他笑說雖然五月天非常低調，但他認為為善應該要讓人知道，感謝他們的付出。

張善政說，雖然各單位都很積極捐贈復康巴士，但桃園過去都在汰舊換新，如今終於完成汰換，五月天加上仁海宮、獅子會等善心團體，明年桃園復康巴士將突破200輛規模，社會局也整合南北區調度系統，有效提升統籌調度效率，改善預約情況，不再像過去一車難求。

社會局指出，張善政上任時復康巴士有183輛，目前已提高到196輛，加上五月天的2輛和其他單位，明年將突破200輛，截至今年11月底總服務趟次提升至36萬1262趟次，比去年同期成長5%，市府將持續擴大復康巴士量能。