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龍元宮建廟200年推廣客台雙語融入日常 心理測驗玩不同龍潭
今年龍潭龍元宮建廟200周年，自6月1日起長達半年的「萬世永賴五穀爺—龍潭龍元宮，建廟200年」系列慶典活動，在文化部的支持下，由桃園市龍潭文風發展協會提案「龍潭客庄信仰母語文化推動計畫」，響應文化部「語言友善環境及創作應用與推廣補助計畫」，以「復振客庄生活」、「蘊養藝文創作」及「承繼信仰香火」為核心，結合地方信仰與母語推廣，透過創新設計與文化交流，展現龍潭獨特地方魅力。
地方創生團隊野菱蔓生說，慶賀龍潭龍元宮建廟200周年，以龍元宮為起點，地方大廟導入設計及製作母語常設展，重新梳理廟宇歷史，設置神明介紹牌、指標系統與常設展，並加入台灣客語與台灣台語標示及拼音，使廟宇不僅具有信仰功能，更成為能推廣母語的教育場域，期盼讓母語教育根植於日常生活中。
為活化大廟閒置空間，設立母語學習型資訊站，將地方旅遊生活資訊站導入母語學習環境，使其兼具教育與文化體驗功能，與龍潭地方創生團隊合作，1樓設有客台雙語的龍潭龍元宮建廟二百年慶典特展，2樓為社區免費使用的多功能藝文空間，提供居大量故事繪本，並透過牆面設計融入母語相關元素，讓母語教育不斷滲透進居民的日常生活。
此外，更是搭上數位時代，開發「數位母語讀庄」市街導覽系統，繪製可愛的神龍引路人，引導遊客透過心理測驗趣味方式，導引民眾適合的龍潭小旅行，將龍潭有趣的空間，透過客台雙語的語音導覽，認識龍潭地方風土民情及周邊商圈特色商家，打造語言多樣性友善環境創新服務，。
野菱蔓生也希望透過「母語地方刊物編輯」，紀錄滿滿感動故事，呈現豐收的甲辰龍年，同時也在刊物中置入客台雙語，讓母語的推行落實到每個日常中，讓閱讀者感受華語的多元與趣味。
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