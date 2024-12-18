台13不限制速限30公里 苗栗縣三義火炎山登山口行人陸橋啟用

苗栗縣三義鄉火炎山登山步道熱門，但停車場到登山口必須橫越台13線險象環生，地方一度建議速限每小時30公里，新設跨越行人陸橋今天啟用，三義鄉長呂明忠等人大讚打造行人安全空間。

火炎山地質由礫石混雜砂土組合而成，陽光映照下，紅土山峰像是火焰燃燒一般，因此被稱火炎山，侵蝕、崩塌形成壁立山峰、礫石層、卵石流、地下伏流等特殊地形景觀，有台版大峽谷，登山步道2019年票選全台第一名，登山客如織，但過去必須橫越台13至登山口，正值台13線大下坡，形成潛在危險。地方一度建議速限從每小時50公里降至30公里，三義鄉公所並爭取周邊人行空間、危險路口等環境改善工程，新建行人路橋等。

改善工程中央補助5324萬元，鄉公所自籌726萬元，前年2月開工，副縣長邱俐俐、縣議員黎尚安、內政部國土署簡任正工程司王錫銘，及呂明忠等人，今天主持啟用儀式，呂明忠表示，火炎山登山步道過去因周邊沒有規畫停車空間，往來車輛隨意停放道路兩側，造成停車亂象、增加道路安全疑慮，且道路沒有整體指標設施、人行穿越道、車輛減速等設施，停車後登山客必須橫越道路才可到達登山口。

呂明忠指出，代表會支持、立委陳超明協助爭取國土管理署，新設人行步道鋼橋一座、人行步道，危險路段改善及周邊環境營造，打造安全、舒適、美觀、友善之使用環境，有助帶動觀光旅遊發展。