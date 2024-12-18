聽新聞
0:00 / 0:00
AI不是口號 苗栗產官學簽署AI合作備忘錄盼創三贏
苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步，AI不是口號，整合資源加速培育人才，提升競爭力及效能，並成為聯大招生亮點，創造三贏局面。
MOU今天在縣府由縣長鍾東錦、群聯電執行長潘健成，及聯大校長侯帝光代表簽署，他們說，AI時代來臨，但講AI、談AI，AI到底是什麼？如何應用？且AI伺服器等設備昂貴，教育單位及職訓中心難以負擔，經常淪為紙上談兵，MOU主要包括技術研發合作、人才培育計畫、智慧應用落地三大面向。
潘健成舉例AI功能，30分鐘的會議人工記錄焦頭爛耳，AI不用1分鐘就搞定，MOU簽署後，群聯電會協助聯大建置設備，且課程也準備好了，加速培訓AI人才，也因應趨勢。
侯帝光具強調MOU簽署苗栗隊跨出第一步，推動AI數位轉型，AI成為聯大招生亮點利器，副校長丁川康說，聯大規畫六箭，課程部分，彙整全校AI課程地圖，參與台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA），成立四大AI學程，AI菁英（產學應用）班。
師資部分，設置AI課程與學稖委員會；研究部分，成立校級AI研究中心，涵蓋產學應用，及校務、客語、設計研究；校務部分，利用AI技術和校內資料，建立學校服務（語言）模型，協助提升行政效率及校務分析；軟硬體部分，建置AI教育設備，與運算服務中心，支援AI課程與研究；社會責任部分，師資與硬體支援高中端AI教育，產官學合作。
鍾東錦期許AI產官學合作，公務人員學習AI，可以應用落地在警民合作、消防連線、智慧觀光、衛生管理和稅務創新方面，幫助公務、提升縣民生活品質，及產業界，推動智慧城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言