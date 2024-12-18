快訊

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

日本版Metoo紀錄片：伊藤詩織《黑箱日記》有望問鼎奧斯卡

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

AI不是口號 苗栗產官學簽署AI合作備忘錄盼創三贏

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步，AI不是口號，整合資源加速培育人才，提升競爭力及效能，並成為聯大招生亮點，創造三贏局面。

MOU今天在縣府由縣長鍾東錦、群聯電執行長潘健成，及聯大校長侯帝光代表簽署，他們說，AI時代來臨，但講AI、談AI，AI到底是什麼？如何應用？且AI伺服器等設備昂貴，教育單位及職訓中心難以負擔，經常淪為紙上談兵，MOU主要包括技術研發合作、人才培育計畫、智慧應用落地三大面向。

潘健成舉例AI功能，30分鐘的會議人工記錄焦頭爛耳，AI不用1分鐘就搞定，MOU簽署後，群聯電會協助聯大建置設備，且課程也準備好了，加速培訓AI人才，也因應趨勢。

侯帝光具強調MOU簽署苗栗隊跨出第一步，推動AI數位轉型，AI成為聯大招生亮點利器，副校長丁川康說，聯大規畫六箭，課程部分，彙整全校AI課程地圖，參與台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA），成立四大AI學程，AI菁英（產學應用）班。

師資部分，設置AI課程與學稖委員會；研究部分，成立校級AI研究中心，涵蓋產學應用，及校務、客語、設計研究；校務部分，利用AI技術和校內資料，建立學校服務（語言）模型，協助提升行政效率及校務分析；軟硬體部分，建置AI教育設備，與運算服務中心，支援AI課程與研究；社會責任部分，師資與硬體支援高中端AI教育，產官學合作。

鍾東錦期許AI產官學合作，公務人員學習AI，可以應用落地在警民合作、消防連線、智慧觀光、衛生管理和稅務創新方面，幫助公務、提升縣民生活品質，及產業界，推動智慧城市。

苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步。記者范榮達／攝影

菁英 鍾東錦

延伸閱讀

爭取增額及考績新制 苗栗縣政府要留人並激勵士氣

國1竹苗塞車鍾東錦切身之痛 建議101至110K平面先拓寬

生日快樂！竹科慶生 鍾東錦：客家精神更符合企業需求

聯合報專題發酵！事業廢棄物全台濫倒 鍾東錦：推公辦民營土資場

相關新聞

台13不限制速限30公里 三義火炎山登山口行人陸橋啟用

苗栗縣三義鄉火炎山登山步道熱門，但停車場到登山口必須橫越台13線險象環生，地方一度建議速限每小時30公里，新設跨越行人陸...

AI不是口號 苗栗產官學簽署AI合作備忘錄盼創三贏

苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步，AI不是口號，整...

1991年興建至今設備老舊破損 新竹魚市場整修完工

新竹魚市場於1991年興建，主要供應桃竹苗地區的魚貨批發市場，由於長年使用，市場的建築物牆面脫落、廁所等設施老舊，經漁會...

竹南鎮新建案開挖釀路面下陷 縣府要求立即停工並改善

苗栗縣府工商發展處昨傍晚接獲通報，竹南鎮順興路77巷正在開挖中的建案，因基地土方開挖後，導致早年興建的擋土牆傾斜龜裂，一...

竹北戶政事務所服務量大 縣府啟用全國首台戶政機器人

新竹縣竹北市人口成長快速，每天到竹北戶政事務所恰公的鄉親超過800位，工作人員少但工作業務繁多，新竹縣府今天啟用全國首台...

桃園明年元旦升旗移師龍岡大操場 耶誕節開放報名

即將迎來2025年，桃園市長張善政今天在市政會議宣布，明年元旦升旗典禮將首度移師中壢龍岡大操場舉行，除有36乘24公尺的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。