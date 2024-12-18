AI不是口號 苗栗產官學簽署AI合作備忘錄盼創三贏

苗栗縣政府、群聯電子股份有限公司及聯合大學今天簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），組成苗栗隊跨出第一步，AI不是口號，整合資源加速培育人才，提升競爭力及效能，並成為聯大招生亮點，創造三贏局面。

MOU今天在縣府由縣長鍾東錦、群聯電執行長潘健成，及聯大校長侯帝光代表簽署，他們說，AI時代來臨，但講AI、談AI，AI到底是什麼？如何應用？且AI伺服器等設備昂貴，教育單位及職訓中心難以負擔，經常淪為紙上談兵，MOU主要包括技術研發合作、人才培育計畫、智慧應用落地三大面向。

潘健成舉例AI功能，30分鐘的會議人工記錄焦頭爛耳，AI不用1分鐘就搞定，MOU簽署後，群聯電會協助聯大建置設備，且課程也準備好了，加速培訓AI人才，也因應趨勢。

侯帝光具強調MOU簽署苗栗隊跨出第一步，推動AI數位轉型，AI成為聯大招生亮點利器，副校長丁川康說，聯大規畫六箭，課程部分，彙整全校AI課程地圖，參與台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA），成立四大AI學程，AI菁英（產學應用）班。

師資部分，設置AI課程與學稖委員會；研究部分，成立校級AI研究中心，涵蓋產學應用，及校務、客語、設計研究；校務部分，利用AI技術和校內資料，建立學校服務（語言）模型，協助提升行政效率及校務分析；軟硬體部分，建置AI教育設備，與運算服務中心，支援AI課程與研究；社會責任部分，師資與硬體支援高中端AI教育，產官學合作。