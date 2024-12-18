組織改造 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心今揭牌

新竹市政府日前進行業務調整，配合組織改造正式成立「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心」，並於今天舉行揭牌儀式。代理市長邱臣遠說，公管中心的成立旨在設立專責單位，全面處理公園及觀光區域各項維護事宜，將有效提升公共設施維護效率，提供市民更優質的休憩環境與旅遊體驗，進一步打造宜居宜遊的城市形象。

邱臣遠指出，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心將主責公園及觀光區內各項硬體設施，包含遊戲場、公廁及植栽等修繕及維護工作，相關業務從原本隸屬城市行銷處的觀光維護科，調整為隸屬工務處轄下的二級單位，期盼透過全面性規畫與統籌，提升維護效率，優化市民的休憩品質與觀光體驗。

工務處表示，公園及觀光區的新設、整建及改建統整由工務處執行，並成立轄下「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心」，透過單一窗口處理設施修繕、清潔及綠美化工作、相信公園的休憩品質將會逐步提升，給市民一個優質的休憩環境。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心補充，目前竹市擁有上百座公園綠地，未來將積極補充專業人力，持續提升日常維護量能，並以更高標準執行設施保養與環境管理，致力提供市民與遊客更整潔、安全且宜人的休憩場所。