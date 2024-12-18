1991年興建至今設備老舊破損 新竹魚市場整修完工

新竹魚市場於1991年興建，主要供應桃竹苗地區的魚貨批發市場，由於長年使用，市場的建築物牆面脫落、廁所等設施老舊，經漁會向市府提出改善需求，市府規畫整修工程，將賣場、樓梯間牆面及天花板油漆、廁所設施翻新，今天完工啟用，市府說，全新的魚市場煥然一新，不僅提供乾淨舒適的環境，更能提升市場競爭力。

代理市長邱臣遠指出，此次整修工程投入約570萬元，並由市府全額補助。整修項目包括改善魚市場拍賣場、樓梯間牆面及天花板油漆、廁所設施翻新，以及大門不銹鋼伸縮門等設備的更新。這些改善將為魚貨承銷人及魚市場員工提供更整潔、舒適的工作環境，提升工作效率，並增強市場的整體功能與競爭力。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，此次魚市場的升級，提升整體設施，為從事批發業務的商販提供更佳的工作條件，有助於帶動整體業務的提升。無論是魚市場還是果菜市場，傳統市場都是城市經濟與活力的象徵，這次升級計畫預期將使新竹魚市場在未來發展中更加充滿生氣，並進一步提升漁業的經濟產值。

產發處表示，新竹魚市場在供應桃竹苗地區魚貨批發方面扮演著重要角色，具有穩定魚價、調節產銷失衡的功能。市場不僅設有電腦拍賣系統，讓承銷商能以市場價格進行合理交易，確保交易過程的透明與公開，還設有製冰廠，能即時提供充足的冰塊，確保魚貨的新鮮度，滿足承銷人對鮮度的高要求。

產發處指出，因應產銷環境的變遷，許多魚市場已朝向多元化發展，開創結合休閒、觀光、展售、文化、教育與美食的複合式經營模式。