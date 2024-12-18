竹南鎮新建案開挖釀路面下陷 縣府要求立即停工並改善

苗栗縣府工商發展處昨傍晚接獲通報，竹南鎮順興路77巷正在開挖中的建案，因基地土方開挖後，導致早年興建的擋土牆傾斜龜裂，一旁道路也沉陷傾斜，整條巷道還被長達20公尺裂縫一分為二，相當誇張，引發附近居民不滿與恐慌。

縣府表示，為迅速掌握地下沉陷情況並確保工程安全，建管單位立即要求現場施工單位停工，今天上午已委請大地技師公會進行透地雷達監測及現場鑽探作業，以精準了解坑洞情況。

藉由透地雷達監測的專業技術，來進行探測地下結構的實際狀況，包括潛在的空洞和變動的沉陷情況，使用專業儀器從檢測後分析相關的準確數據，以利後續更加準確來對該工程問題對症下藥

工商發展處指出，該建案工地所鄰的順興路77巷及龍山路二段156巷交叉口，部分路面已經進行封閉，並於沉陷處設置防水布、圍籬與警示標誌，以保障通行安全，也請鄉親經過該路段時注意路況安全。

經本日全力修復後，目前基地土方已回填完成，使沉陷狀況減至最小，後續也力求以最短的時間內恢復周遭環境安全，以減少對周遭居民生活的影響。