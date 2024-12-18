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竹南鎮新建案開挖釀路面下陷 縣府要求立即停工並改善

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場地面沉陷部分已處設置防水布、圍籬與警示標誌，以保障民眾通行安全。圖／苗栗縣政府提供
現場地面沉陷部分已處設置防水布、圍籬與警示標誌，以保障民眾通行安全。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣府工商發展處昨傍晚接獲通報，竹南鎮順興路77巷正在開挖中的建案，因基地土方開挖後，導致早年興建的擋土牆傾斜龜裂，一旁道路也沉陷傾斜，整條巷道還被長達20公尺裂縫一分為二，相當誇張，引發附近居民不滿與恐慌。

縣府表示，為迅速掌握地下沉陷情況並確保工程安全，建管單位立即要求現場施工單位停工，今天上午已委請大地技師公會進行透地雷達監測及現場鑽探作業，以精準了解坑洞情況。

藉由透地雷達監測的專業技術，來進行探測地下結構的實際狀況，包括潛在的空洞和變動的沉陷情況，使用專業儀器從檢測後分析相關的準確數據，以利後續更加準確來對該工程問題對症下藥

工商發展處指出，該建案工地所鄰的順興路77巷及龍山路二段156巷交叉口，部分路面已經進行封閉，並於沉陷處設置防水布、圍籬與警示標誌，以保障通行安全，也請鄉親經過該路段時注意路況安全。

經本日全力修復後，目前基地土方已回填完成，使沉陷狀況減至最小，後續也力求以最短的時間內恢復周遭環境安全，以減少對周遭居民生活的影響。

同時也要求承攬營造廠立即進行土方回填，以回復周遭道路及建築基地的穩定性，並限期三天提出緊急改善計畫，以利改善擋土牆支撐強度及道路沉陷情況；後續應配合透地雷達掃描後地分析結果，送縣府委託的大地技師公會專業審查，以確認其緊急應變措施的適當性，更確保周遭道路的使用安全。

縣府工商發展處今天上午委請大地技師公會進行透地雷達監測及現場鑽探作業，以精準了解坑洞情況。圖／苗栗縣政府提供
縣府工商發展處今天上午委請大地技師公會進行透地雷達監測及現場鑽探作業，以精準了解坑洞情況。圖／苗栗縣政府提供
現場整條巷道還被長達20公尺裂縫一分為二，相當誇張，引發附近居民不滿與恐慌。圖／苗栗縣政府提供
現場整條巷道還被長達20公尺裂縫一分為二，相當誇張，引發附近居民不滿與恐慌。圖／苗栗縣政府提供

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