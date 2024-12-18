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桃園明年元旦升旗移師龍岡大操場 耶誕節開放報名

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天在市政會議宣布，明年元旦升旗典禮將首度移師中壢龍岡大操場舉行。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天在市政會議宣布，明年元旦升旗典禮將首度移師中壢龍岡大操場舉行。記者朱冠諭／攝影

即將迎來2025年，桃園市長張善政今天在市政會議宣布，明年元旦升旗典禮將首度移師中壢龍岡大操場舉行，除有36乘24公尺的巨幅國旗、戰鼓隊、競技啦啦隊等表演，還有奧運田徑國手、樂天桃猿球員領唱國歌，活動25日耶誕節10點開放網路報名，邀請大家一起迎接新的一年。

張善政表示，明年元旦升旗首度移師中壢龍岡大操場，8點開始報到，由聖義龍獅團戰鼓隊揭開序幕，有「廣場舞天王」之稱的「瘋狂麥克斯」帶跳活力健康操，還有「南方二重唱」及「新興高中」樂儀隊、爵士啦啦隊、競技啦啦隊、合唱團帶來精彩表演，現場也將懸掛巨幅國旗，面積達864平方公尺，還有4顆直徑180公分、印有「朝氣滿桃」字樣的大氣球拉起四角，場面壯觀。

張善政表示，這次升旗典禮將由2位非常傑出的運動員領唱國歌，包括全國運動會田徑男子400公尺跨欄金牌得主、台灣全國紀錄保持人彭名揚，及中華職棒打擊王、外號「阿銀」的樂天桃猿棒球員梁家榮；節目精彩緊湊，還能領取紀念品，25日耶誕節當天上午10點開放網路報名，歡迎市民踴躍參加。

張善政說，明年升旗除了龍岡大操場是主場之外，其他12區也遍地開花，桃園青溪公園、平鎮高中運動場、八德國小、蘆竹南崁國中、大溪僑愛里市民活動中心、龜山中山天幕廣場、新屋國小和楊梅、大園、龍潭、觀音區公所前廣場都會舉辦升旗典禮，距離比較遠、不方便到龍岡的市民，也能就近參加。

元旦升旗 張善政 運動

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