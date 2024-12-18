竹北戶政事務所服務量大 縣府啟用全國首台戶政機器人

新竹縣竹北市人口成長快速，每天到竹北戶政事務所恰公的鄉親超過800位，工作人員少但工作業務繁多，新竹縣府今天啟用全國首台戶政機器人，希望所有洽公的鄉親都能充分運用，透過機器人解答問題。

這台戶政機器人「小美」提供便捷且智慧化的服務，新竹縣打造引進先進智慧 AI 服務測試，提供文字、語音、即時諮詢查閱服務，AI機器人可協助服務台人員，解決民眾第一線的例行性問題。新竹縣長楊文科表示，考量竹北市業務及服務需求量大，AI機器人將優先在竹北戶政事務所試營運，展現導入AI智慧技術於戶政業務的好處與便利性。

楊文科在記者會上透過簡單的問答測試機器人，如辦理結婚登記需要攜帶哪些文件，機器人快速將答案顯示在螢幕上並同時敘述出來，展示機器人多元問答互動功能。

楊文科表示，竹北市人口成長快速，依據內政部戶政司人口統計，今年11月底新竹縣竹北市人口數已達21萬9334人，每天到竹北戶政事務所恰公的鄉親超過800位，工作人員少但工作業務繁多，因此民政處採取用科技輔助工作，運用AI機器人服務鄉親，希望所有洽公的鄉親都能充分運用。

民政處長陳建淳表示，期望透過引進AI人工智慧技術應用於戶政業務，創造新竹縣戶政為民服務亮點及多元化，協助解決民眾疑問，緩解服務台壓力，提升戶所服務效能及服務品質。