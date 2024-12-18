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竹南光復路地下道人車分流改善 4千萬補助款恐難到位

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮市區光復路及環市路地下道，長期沒有人行專用道，對行人非常不友善，但公所今年向中央爭取4000萬改善工程經費恐難到位。記者吳傑沐／攝影
竹南鎮市區光復路及環市路地下道，長期沒有人行專用道，對行人非常不友善，但公所今年向中央爭取4000萬改善工程經費恐難到位。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣竹南鎮市區光復路及環市路地下道，長期沒有人行專用道，對行人非常不友善，因此公所積極規畫改善，近日環市路地下道改善工程已順利發包，但光復路地下道向國土計畫署爭取約4000萬經費部分，相關計畫還在審查中，預計今年已無法順利獲得補助款，後續將再討論是否於明年重提計畫。

公所指出，光復路及環市路地下道設計為汽、機車分流，但早期地下道建置並未設計行人空間，加上現如今YouBike使用者眾多，機車與單車、行人擠在一起，行人必須走在機車道旁隆起小空間，行人與單車族安全備受威脅。

近日環市路地下道改善工程已發包，總經費7600多萬元由公所自籌。但今年提列光復路地下道改善工程向國土計畫署爭取4000萬補助計畫，規畫取消汽車專用道，改為汽、機車混合車道，目前雖已獲得中央核定補助經費，但委員審議後提出意見，建議將標現行人行道改為實體分隔人行道，若有行人穿越需求建議設置可跨式路緣石；相關細部計畫還要討論做調整，且已接近年底，該項補助款恐有變數，預估將無法順利到位。

另外，有委員也建議人行道淨寬達1.5公尺以上，並且請竹鎮公所考慮電桿下地的需求與可能性。公所表示，若光復路地下道改善計畫的補助款今年底下不來，將研議完善相關細部設計後，明年另行提案向中央爭取補助，盼能早日完善人車分流，徹底解決行人穿越地下道的安全威脅。

近日竹南環市路地下道改善工程已發包，總經費7600多萬元由公所自籌，未來將可徹底解決行人穿越地下道的安全威脅。記者吳傑沐／攝影
近日竹南環市路地下道改善工程已發包，總經費7600多萬元由公所自籌，未來將可徹底解決行人穿越地下道的安全威脅。記者吳傑沐／攝影

人行道 行人

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