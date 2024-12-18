罷免高虹安行動持續 第一階段連署已1867份
發起罷免新竹市長高虹安行動的團隊表示，罷免活動持續進行，截至今天已收到1867份連署書，若達3547份即可通過第一階段罷免提議門檻。
新竹市長高虹安（涉案，停職中）被控於立委任內詐領助理費，台北地方法院7月間依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處高虹安7年4月徒刑。判決出爐後，內政部宣布高虹安停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。
發起罷免高虹安的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」表示，罷免行動已進行半年，雖收件進度較緩慢，但仍有不少志工持續支持與協助，目前第一階段連署書收件已達1867份，進度為53%，最低門檻為3547份。
團隊指出，罷免活動是希望改變新竹市，讓市府重視市容、市政，盼有更多民眾一起挺身而出簽下連署，參與監督與改變的行列。
依據公職人員選罷法規定，第一階段罷免提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。以2022年新竹市長選舉的選舉人數35萬多人為例，罷免新竹市長高虹安的第一階段提議連署將以3547份為目標。
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