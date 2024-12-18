爭取增額及考績新制 苗栗縣政府要留人並激勵士氣

地方公家機關人力不足，苗栗縣政府最近盤點提具增額86人，爭取行政院核定補人力缺口，此外，約聘（僱）人員與約用工程助理員、約用助理員今年年終考核將首次列入晉階標準評量，縣府期許留住人才，及激勵士氣。

苗栗縣政府及所屬機關編制員額2060人全數用完，苗栗縣警察局1356人，缺額104人，5%上限的約聘、約僱人員幾乎足額進用，縣長鍾東錦認為縣府不管是正職、約聘（僱），及臨時人員都不足，所以讓員工非常辛苦。

鍾東錦說，縣府事務越來越多，因為時代的進步，就像中央一直增加部會，縣府為了因應跟中央對接，很多局處需要調整，但增加局處要透過修法，困難度比較高，希望行政院協助苗栗縣政府增額，讓員工加班不要太超時，還有時間去思考精進。

縣府人事處盤點人力需求，並就縣政推動優先性與急迫性，擬具說帖請增86人，縣警局請增40人，最近函報行政院爭取，人事處並一併調查18鄉鎮市公所，頭份市、苑裡鎮、大湖鄉、公館鄉公所也表達需求。

此外，苗栗縣政府暨所屬機關學校目前臨時人員283名、臨時助理員88名、臨時工程助理員79人，及約用人員196名，但多數並非臨時性質，縣府配合行政院及所屬各機關學校約用人員進用及運用要點規定，將「臨時人員」修正為「約用人員」，改約用人員、約用助理員、約用工程助理員，及專案約用人員。