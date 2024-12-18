竹市早療 研擬補助到12歲

新竹市許多原為雙薪的家庭因有發展遲緩的孩童，其中一人不得不辭職照顧小孩，市議員劉彥伶在議會提案，盼早療補助從目前0歲至入小學前，延長到12歲；市府表示，將修訂新竹市醫療補助規定，補助有需求的弱勢兒少。

台北市、彰化縣、桃園市、台中市等縣市，早療補助延長至12歲，甚至18歲，劉彥伶表示，她就曾遇過個案，家有2名12歲以下孩童，其中1人中度自閉症全面性發展遲緩，自費語言課程，40至50分鐘課程費用1300元起跳，一個月約4至5次課程。

她說，薪資扣掉勞健保、語言治療費用與生活開銷、房貸等，每月單靠一人的薪資不敷使用，尤其小孩即將上小一，無法申請療育補助，近幾個月小孩口語才慢慢有進步，單薪父母無奈之下只好停止自費語言課程。

劉彥伶提案希望市府對於早療延長到12歲，讓較為弱勢之孩童能盡快跟上腳步，從多個層面著手優化城市生活條件，才能吸引更多年輕人落腳新竹市，強化城市機能，成為弱勢孩童的強力後盾。

市府社會處指出，針對議員劉彥伶提案希望療育補助延長至12歲，市府後續將比照已開辦的縣市，依據中央「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」，修訂弱勢兒童及少年醫療補助規定，提供有需求的弱勢兒少獲得相關補助。