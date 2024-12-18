聽新聞
0:00 / 0:00

桃園好孕專車 民代建議擴大範圍

聯合報／ 記者朱冠諭王駿杰吳傑沐郭政芬／連線報導
桃園好孕專車挨批「看得到叫不到」，婦幼局回應，會與交通局研議是否擴大使用範圍。圖／桃園市政府提供
桃園好孕專車挨批「看得到叫不到」，婦幼局回應，會與交通局研議是否擴大使用範圍。圖／桃園市政府提供

桃園市、新竹市都有好孕專車，尤其桃園市補助居全台之冠，但使用範圍僅限設讀卡機的1.6萬輛計程車，挨批「看得到叫不到」；民代另建議，沿海偏鄉地區應提高補助，以免美意打折。桃園市婦幼局回應，將與交通局研議擴大至捷運、公車，並考慮調整補助金額。

桃園好孕專車3月起開辦，民眾持「一生好運卡」搭計程車到醫療院所產檢，可補助車資，每趟次最高250元，總計補助9000元；桃園市復興區路途較遠，11月起額外補助該區孕婦14次當日來回趟次車資，並依居住地遠近，補助1600到2600元。

婦幼局統計至11月底，已有近1.2萬人申請「一生好運卡」，核發1.12萬人次；統計至10月底，孕婦乘車趟次累計14.5萬次，補助金額4392.6萬元，每月平均動卡率逾7成。

議員許家睿表示，桃園市合作計程車已提升到1.6萬輛，僅補助有讀卡機的計程車，一車難求，應協調更多車隊裝讀卡機，也可納入捷運、公車等大眾運輸工具。

議員王珮毓說，對偏鄉補助明顯不足，尤其大園、觀音等沿海地區，補助額度應提高，否則民眾寧願自己開車。議員錢龍則指出，合作計程車業者僅1家提供幼童安全座椅，法規未強制裝設，建議列為好孕專車標配。

婦幼局長杜慈容表示，復興區已優化補助方案，將統計觀音、大園等區整體搭乘情形，評估調整或取消補助上限；目前有40輛車配置安全座椅，未來將結合車隊及婦幼醫院試辦相關服務，並鼓勵合作車隊增加安全座椅的車輛。

新竹市好孕專車乘車補助6000元紙本乘車券，期限至產後3個月，可搭乘多家車隊；市府表示，今年迄今有980人申請，明年評估及建置電子化計費乘車系統，讓乘車補助更為便利。

苗栗縣、新竹縣今年未規畫好孕專車，苗栗縣政府研議弱勢及未成年媽媽孕檢車資補助，目前有關山區車費也還要計算合理金額，若順利明年1、2月起可實施。

新竹 桃園 計程車

延伸閱讀

桃園吉祥物「宇宙版Ｙ桃、園哥」太萌 東超聯賽台日大戰獲邀登場

桃園環南地下道封閉塞車 市府2新招解決

限速不同 桃園YouBike電動車恐超速？ 北北桃將討論

桃園中山西路分隔島工程太突出 開車轉彎半徑大...要求改善

相關新聞

桃園好孕專車 民代建議擴大範圍

桃園市、新竹市都有好孕專車，尤其桃園市補助居全台之冠，但使用範圍僅限設讀卡機的1.6萬輛計程車，挨批「看得到叫不到」；民...

竹市早療 研擬補助到12歲

新竹市許多原為雙薪的家庭因有發展遲緩的孩童，其中一人不得不辭職照顧小孩，市議員劉彥伶在議會提案，盼早療補助從目前0歲至入...

想重溫80年代改裝神車Dio 男花上萬改管噪音過大挨罰

桃園市環、警、監昨晚8至11點在桃園監理站設立噪音檢測點執行「靜桃專案」，共攔查21輛汽機車，其中7輛噪音超標，均到場開...

桃園吉祥物「宇宙版Ｙ桃、園哥」太萌 東超聯賽台日大戰獲邀登場

桃園璞園領航猿隊首度參與東亞超級聯賽（EASL），耶誕節將對決日本B.LEAGUE去年總冠軍廣島蜻蜓隊。球團今宣布與桃園...

桃園環南地下道封閉塞車 市府2新招解決

桃園市政府因應桃園鐵路地下化平鎮車站工程，環南路地下道部分封閉造成塞車，地方爭取增設偏心左轉車道，市府交通局今天下午表示...

桃園中山西路分隔島工程太突出 開車轉彎半徑大...要求改善

桃園市新屋區中山西路一段與東福路口正施作中央分隔島工程，不過有民代抱怨工程突出，民眾轉彎半徑大，要求改善多次仍未果。桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。