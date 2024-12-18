桃園好孕專車 民代建議擴大範圍

桃園市、新竹市都有好孕專車，尤其桃園市補助居全台之冠，但使用範圍僅限設讀卡機的1.6萬輛計程車，挨批「看得到叫不到」；民代另建議，沿海偏鄉地區應提高補助，以免美意打折。桃園市婦幼局回應，將與交通局研議擴大至捷運、公車，並考慮調整補助金額。

桃園好孕專車3月起開辦，民眾持「一生好運卡」搭計程車到醫療院所產檢，可補助車資，每趟次最高250元，總計補助9000元；桃園市復興區路途較遠，11月起額外補助該區孕婦14次當日來回趟次車資，並依居住地遠近，補助1600到2600元。

婦幼局統計至11月底，已有近1.2萬人申請「一生好運卡」，核發1.12萬人次；統計至10月底，孕婦乘車趟次累計14.5萬次，補助金額4392.6萬元，每月平均動卡率逾7成。

議員許家睿表示，桃園市合作計程車已提升到1.6萬輛，僅補助有讀卡機的計程車，一車難求，應協調更多車隊裝讀卡機，也可納入捷運、公車等大眾運輸工具。

議員王珮毓說，對偏鄉補助明顯不足，尤其大園、觀音等沿海地區，補助額度應提高，否則民眾寧願自己開車。議員錢龍則指出，合作計程車業者僅1家提供幼童安全座椅，法規未強制裝設，建議列為好孕專車標配。

婦幼局長杜慈容表示，復興區已優化補助方案，將統計觀音、大園等區整體搭乘情形，評估調整或取消補助上限；目前有40輛車配置安全座椅，未來將結合車隊及婦幼醫院試辦相關服務，並鼓勵合作車隊增加安全座椅的車輛。

新竹市好孕專車乘車補助6000元紙本乘車券，期限至產後3個月，可搭乘多家車隊；市府表示，今年迄今有980人申請，明年評估及建置電子化計費乘車系統，讓乘車補助更為便利。

苗栗縣、新竹縣今年未規畫好孕專車，苗栗縣政府研議弱勢及未成年媽媽孕檢車資補助，目前有關山區車費也還要計算合理金額，若順利明年1、2月起可實施。