想重溫80年代改裝神車Dio 男花上萬改管噪音過大挨罰

桃園市環、警、監昨晚8至11點在桃園監理站設立噪音檢測點執行「靜桃專案」，共攔查21輛汽機車，其中7輛噪音超標，均到場開單告發。一名林姓駕駛為重溫80年代風靡5、6年級生的改裝神車Dio，花了1萬8千元裝了從義大利進口的限量款排氣管，卻因噪音過大被開罰，得不償失。

桃園市環、警、監單位昨晚8至11點共同在桃園區介壽路桃園監理站前設立噪音檢測點，執行「靜桃專案」聯合稽查，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，合計攔查21輛汽機車，共7輛噪音超標，均當場開單告發，後續並要通知複驗，共裁罰20400元。

其中攔查到林姓駕駛騎乘一輛「三陽Dio輕型機車」，排氣管發出擾人噪音，員警當下判斷有噪音超標問題，果然一檢測就超標20分貝，當場噴飛3600元。林姓駕駛表示，該輛輕型機車已有25年車齡，是以1萬3千元在二手車行購買的，為了重溫80年代風靡5、6年級生的改裝神車Dio，特別花了1萬8千元裝了從義大利進口的限量款排氣管，因為造型特殊覺得很拉風，想不到檢測噪音時卻過不了關，為了重溫往日情懷卻瘦了荷包，得不償失。

環保局昨上午邀集桃園市警察局交通警察大隊及所屬10個分局交通組、交通局、監理站等單位，召開「113年度機動車輛排氣管改裝汙染稽查管制計畫」第二次業務聯繫會議（噪音車管制），針對今年度執行靜桃專案成果及未來展望交換意見；環保局表示，經過各單位通力合作，受理及告發案件增加，民眾陳情案件下降達27％，靜桃成效達到相當的成效。

環保局指出，若使用未認證排氣管行駛於道路上，將依噪音管制法告發處分，查獲使用未認證排氣管於夜間行駛加重裁罰；如有變更排氣管者，儘速於今年底前完成申請排氣管認證，明年起未取得排氣管認證完成變更登記的車輛，經稽查發現後查證屬實，將依道路交通處罰管理條例告發，若噪音超標不合格者再依噪音管制法開罰。