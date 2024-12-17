桃園吉祥物「宇宙版Ｙ桃、園哥」太萌 東超聯賽台日大戰獲邀登場

桃園璞園領航猿隊首度參與東亞超級聯賽（EASL），耶誕節將對決日本B.LEAGUE去年總冠軍廣島蜻蜓隊。球團今宣布與桃園市府合作，除推早鳥優惠票，也將邀請桃園全新吉祥物「宇宙版Ｙ桃、園哥」與球迷互動。

桃園市政府本月初推出吉祥物「Ｙ桃＆園哥」多重宇宙版，除找來拉拉女神李雅英站台，也與在地三個職業球團推出聯名商品，超萌的吉祥物魅力連職業籃球聯賽都難以抵擋。

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今宣布，12月25日聖誕節將在桃園巨蛋首場東亞超級聯賽賽事，邀請全新「Ｙ桃、園哥」與球迷互動，並且「跨籃」邀請樂天桃猿打造主題活動合作，凝聚在地球迷力量。

桃園市吉祥物「Ｙ桃、園哥」改版活動，除推出多重宇宙版本，也在市府一樓大廳擺設智慧商店、夾娃娃機、拍貼機等機台，展現新版吉祥物商品應用的多元性。新穎設計引發網友討論，甚至稱讚市府「這波真的封神」、「桃園的吉祥物意外可愛ㄟ」。