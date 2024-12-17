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桃園環南地下道封閉塞車 市府2新招解決

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮環南路地下道部分封閉塞車，市府拆中央分隔島增設左轉附加車道（見圖）改善。圖／市府交通局提供
平鎮環南路地下道部分封閉塞車，市府拆中央分隔島增設左轉附加車道（見圖）改善。圖／市府交通局提供

桃園市政府因應桃園鐵路地下化平鎮車站工程，環南路地下道部分封閉造成塞車，地方爭取增設偏心左轉車道，市府交通局今天下午表示，為疏解該路口車流，原中央分隔島拆除，重新配置偏心左轉車道，增設環南路左轉附加車道，導入新式中央分隔安全護欄，改造該路段行車效率和安全。

平鎮區環南路與中豐路路口為台66快速道往返中壢前、後站重要交通道路，今年8月24日因桃園鐵路地下化工程，環南路地下道封閉雙向各1車道施工，造成周邊交通壅塞加劇，平鎮地方希望該路口增設偏心左轉車道，疏解塞車，交通局與相關單位決定拆除中央分隔島、增設左轉附加車改善。

市府交通局長張新福表示，環南路地下道增設左轉附加車道工程，該局已在日前完工，調查環南路往內壢方向車道，在調整後的每小時通過車輛由原本1219輛車次增至1285輛車次，車流提升幅度達5.4%，中央分隔島拆除，過去使用的回復式導桿、彈性護欄，常因車輛衝撞損壞，這次改採新式中央分隔安全護欄，加上夜間反光效果，增加行車和路人安全。

市議員陳韋曄說，他爭設偏心左車道，該路口增加1線道，有助交通順暢。市議員舒翠玲表示，因應環南路地下道段施工改道宣導，目前實施環南地下道第2階段封閉施工， 中豐路往延平路方向的快車道外側及機車道封閉，行經車輛依現場標線及義交指揮行駛，維護行車安全。

市議員王珮毓認為，環南路地下道工程施工，造成環南路、中豐路口尖峰時段塞車，現在進入第2階段工程施工，市府調整動線仍無解決車多塞車，偏心左轉附加車道對中豐路往延平路方向，反而回堵至中豐路口前方，她建議在中豐路口前方、德育路口設置提早改道標示，避免回堵。

平鎮環南路地下道部分封閉塞車，市府增設左轉附加車道及新式中央分隔安全護欄改善。圖／市府交通局提供
平鎮環南路地下道部分封閉塞車，市府增設左轉附加車道及新式中央分隔安全護欄改善。圖／市府交通局提供
平鎮環南路地下道部分封閉塞車，市府拆中央分隔島改新式中央分隔安全護欄（見圖）改善。圖／市府交通局提供
平鎮環南路地下道部分封閉塞車，市府拆中央分隔島改新式中央分隔安全護欄（見圖）改善。圖／市府交通局提供

塞車 桃園 車道

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