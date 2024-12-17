桃園中山西路分隔島工程太突出 開車轉彎半徑大...要求改善

桃園市新屋區中山西路一段與東福路口正施作中央分隔島工程，不過有民代抱怨工程突出，民眾轉彎半徑大，要求改善多次仍未果。桃園市養護工程處回應，該為廠商暫置材料目前已撤離，分隔島今年5月會勘完後，已退縮5公尺，工程預計明年1月10日完工。

市議員陳睿生表示，該路口的分隔島過於突出，導致每次經過的汽車為了閃避分隔島，都需要轉很大的彎，再回正到東福路上，這幾個月來市府施工進度延宕、交通疏導混亂已經嚴重影響交通安全、也影響家長上下學接送學生，造成民怨四起。

陳睿生說，雖然養護工程處昨晚連夜派工移除路口安全島頭，但民眾真正在意的還是早日完工，還給鄉親一條安全、不塞車的道路。

立委涂權吉表示，該路段分隔島工程，因施工單位放置鐵架讓民眾誤以為需要灌漿施作，是施工單位的失誤所致，養工處連夜派工移除路口安全島頭，也承諾會盡速配合台電加快工程進度，還給鄉親一條不塞車的安全道路。

養工處回應，民眾看到的鋼筋龍是承商在工區暫置材料，才造成用路人誤會現已釣離，現場缺口部分今下午會灌漿掉，今晚就回填瀝青，明日開放。而分隔島今年5月原本預計依據現場標線範圍施作，但後來經反應已退縮5公尺，預計明年1月10日施工完成。

養工處說，分隔島尚有需施作需要封路或調撥車道動作，將提早跟里長及周邊民眾通知，交維人員也要加派。

而中山西路永安國小段及東明國小段正施作中央分隔島施工含共桿、號誌電器管線埋設，預計明年1月24日完成；台15路口有分隔島頭施工，不過月初與公路局會勘後，尚未有決議是否維持施工。