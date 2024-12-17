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桃市新增法條約束夾娃娃機店 太吵就禁深夜營業

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市經發局修訂自治條例，若夾娃娃機店噪音擾鄰被環保局開罰2次，未來6個月將禁止深夜營業（示意圖）。本報資料照片
桃園市經發局修訂自治條例，若夾娃娃機店噪音擾鄰被環保局開罰2次，未來6個月將禁止深夜營業（示意圖）。本報資料照片

桃園俗稱「抓娃娃機店」的自助選物販賣機店超過1200家，因逾半數設在住宅區，深夜顧客聚集聊天嬉鬧恐影響住戶休息，市府為此修正「桃園市字助選物販賣事業管理自治條例」，店家若因噪音擾鄰被環保局開罰2次，未來6個月深夜時段禁止營業。

桃園市經濟發展局表示，桃園境內抓娃娃機店多採無人管理且24小時營運，深夜時段若有顧客嬉鬧，難以第一時間制止，為避免此情與呼應市府「靜鄰政策」，特別增訂條例，店家若6個月內因噪音擾鄰被環保局裁罰2次，未來6個月晚上10時到上午8時將不得營業，違者將處新臺幣6千元以上、3萬元以下罰款，得按次處罰。

另外，桃園今年關於抓娃娃機店的投訴案件激增，相關案件自2019年累計至今673件，有155件是今年受理，其中6成投訴機台改造，3.5成投訴機台有賭博疑慮，剩下0.5成則涉及營業登記許可、保夾金額與市售價格落差大、商品瑕疵等，此次修法也一併調整相關內容，並規範店內需有管理人或負責人連絡電話。

經發局表示，自治條例修正案送桃園市議會三讀通過，待行政院核定後，由市府公告實施。

娃娃機 抓娃娃 桃園

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