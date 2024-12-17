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久候16年終結無尾路 竹市慈祥路延伸至埔頂路段通車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹慈祥路延伸至埔頂路段引頸期盼16年終於在今日正式通車。圖／新竹市府提供
新竹慈祥路延伸至埔頂路段引頸期盼16年終於在今日正式通車。圖／新竹市府提供

新竹市慈祥路於2008年光埔一期自辦市地重劃時施作，因延伸至埔頂路段非一期重劃範圍，所以長達16年是條無尾路，居民須由埔頂路6巷繞道而行，經市府與光埔二期重劃會多次協商，合作克服既有房屋拆除、新舊路面高低差銜接、既有管線遷移等施工困境，頸期盼16年，終於在今天正式通車，讓居民出入不用再繞道。

交通處表示，慈祥路開通後將提供市區往返園區新路廊，市府在施工期間廣納里長及當地居民意見，並以道路安全為優先原則滾動調整相關交通措施，以維護行車安全兼顧當地交通便利性。

地政處表示，光埔二期自辦市地重劃區開發總面積約97公頃，且緊鄰慈雲路、埔頂路、關東路、公道五路、台鐵內灣支線便道等重要交通路網，日常車流量龐大，目前工程進度約70%左右，預訂2025年底重劃工程完工。

除今年2月提前完成的慈濟路、關新路延伸段，以及這次通車的慈祥路延伸至埔頂路段外，未來將接續辦理慈祥路延伸至公道五路段、埔頂路與關東路拓寬、台鐵內灣支線下方平面道路（關東路300巷）改道及光復路一段30巷等多條計畫道路工程。

地政處說明，為提早緩解關埔地區交通困境，降低後續施工可能造成的影響，這次通行路段為臨時性假設工程，採公共工程施工規範內「通行便道」方式先行開放通車，並依據交通部發佈「公路通車勘驗作業要點」，於今年10月22日、10月25日、12月13日邀集市府相關單位就「涉及行車安全與順暢之項目進行檢查」辦理通車勘驗，經3次勘驗並確認缺失改善完成無虞，符合通行標準等前提下，於今日中午正式開放通車，後續待重劃區工程全面完工後，再依規辦理逐項工程驗收、接管事宜。

新竹市慈祥路延伸至埔頂路段空拍圖。圖／新竹市府提供
新竹市慈祥路延伸至埔頂路段空拍圖。圖／新竹市府提供

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