協力守護高山生態 雪霸與4企業3團體簽署認養契約

雪霸國家公園管理處今天舉行114年合作夥伴簽約儀式，與4家企業、3家民間團體共同簽署認養契約，為高山生態保育與環境維護一起貢獻心力，並期盼透過雪霸處官方網頁的ESG合作平台，邀請更多合作夥伴共同加入雪霸國家公園經營管理的行列。

上午簽約企業有王品餐飲股份有限公司、星裕國際股份有限公司、康博健康生活股份有限公司、聖石金業有限公司等，透過捐贈經費推動台灣櫻花鉤吻鮭生態保育、登山安全、環境教育與設施維護工作。

民間團體有台北市出去玩戶外生活分享協會、中華民國五二三登山協會、臺灣山盟公益協會，透過人力認養推動聖稜線、雪山主峰線、武陵四秀線、志佳陽線等4條登山步道的環境設施維護工作，展現民間團隊對高山生態保育與山林環境永續的重視與熱忱。

雪管處表示，自民國87年來積極與民間企業團體攜手投入資源，共同推展登山安全、生態保育、環境教育與維護等項行動。透過合作夥伴的協力，展現公私部門對善盡環境責任的合作成效，近年來於台北、台中、高雄都會區舉辦登山安全與環境保育講座20場，近2000名民眾踴躍參與。

今年度推廣的講座議題含括山難類型與案例分享、戶外影像工作者背後的危機與登山安全意識、登山醫療與緊急救護處理、合格嚮導的專業素養與責任剖析、雪霸國家公園保育巡查員在山裡的故事；另透過拍攝大鹿林道東線自行車安全影片，提升民眾對於二鐵登山的風險評估意識等。

同時也結合登山團體、學校登山社團與愛山民眾辦理淨山工作，每年約有11場、300人次投入，其中不乏親子同行，深化山野教育從小紮根；提升臺灣櫻花鉤吻鮭保育與環境教育工作；實施第一線人員緊急救護訓練，增加山難救助與應變能力，成果相當豐碩。

雪管處長林文和表示，政府資源有限、民間力量無窮，感謝眾位合作夥伴的協助，希望透過雪霸官網最新建置的ESG合作平臺，持續整合各界的資源，共同推動生態保育。