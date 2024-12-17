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桃園大溪月眉落羽松變色絕美 警交管開罰路徑看這裡
最近氣溫下降落羽松由黃轉紅，桃園市大溪區月眉人工濕地種植370棵落羽松變色登季節，吸引大量遊客造訪賞景，大溪警方今天上午表示，月眉落羽松美景吸睛，周邊道路狹窄，因應人車湧入，警方每周六日規畫交通管制及疏導措施，園區違規停車開罰。
月眉人工濕地生態公園擁有10個生態池，尤其落羽松林面積達3公頃、種植370棵落羽松，每年秋冬都會由綠、黃轉紅，落羽松步道及環湖池邊落羽松，倒映水面繽紛精彩，免費拍照打卡，還可到就近暢遊大溪老街散步、吃美食。
大溪警方表示，因應月眉人工濕地落羽松季節美景來臨，每年吸引大批民眾、情侶走訪拍照打卡，周邊道路路幅小，為避免交通壅塞，維護遊憩品質，警周休假日將在月湖路第2停車場至山豬湖停車場沿線，擺放三角錐及停車場指引牌，請開車遊客遵循指示停放。
警方規畫交通管制及疏導措施，包括前往車輛請停放月眉第2停車場或山豬湖停車場，如果車位停滿，建議民眾將車輛停在大溪橋頭停車場，再經大溪橋步行至展場，為避免車輛違停，警方在路口指揮交通疏導及加強取締路邊違停，園區未經許可駕駛或違規停放車輛將處600至1200元罰鍰，籲請民眾勿違規停車以免被罰。
大溪還有一處位於瑞源里的落羽松公園，一旁的落羽松大道，早期是中科院員工使用的通勤便道，沿線約1公里，栽種300多株落羽松，秋冬落羽松變色美景，成為網紅、情侶打卡秘境，市政府表示，為串聯落羽松大道，闢建第一個落羽松公園，體現過去客家生活的水圳文化及山林開發歷史，有觀景台、廣場、停車場、公廁設施，方便遊客走訪拍照打卡。
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