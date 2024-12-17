桃市議會通過修正自治條例 夾娃娃機2度擾鄰夜間禁開

桃園市列管的夾娃娃機店逾1200家，半數位於住宅區，容易引發爭議。市府今年修正「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」，針對擾鄰行為訂定罰則，店家若違反，6個月內不得在晚上10點至隔天早上8點間營業，經發局表示，自治條例修正案經市議會通過，將函報行政院核定後，由市府公布實施。

經發局指出，桃園市列管中的自助選物販賣機店逾1200家，其中超過半數都位於住宅區內，2019年至今有673件檢舉案，以抱怨機台改裝、保夾金額過高、違規營業等為大宗。

經發局表示，為保障業者與消費者雙方權益，此次修正「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」，針對自助選物眅賣機商品新增規範保證取物，也訂定禁止擾鄰規範、營業場所應設置聯絡資訊、錄影監視設備等。

經發局表示，經濟部今年10月公告修訂「自助選物販賣事業管理規範」，明定自助選物販賣機保證取物上限金額不得超過990元，此次自治條例修正第7條第5款中，確保自助選物販賣機具備保證取物功能，且其保證取物價格必須明確標示並與市場價值相當，較原法規「提供之商品內容應具體標示，且其價值應相當」更加嚴格及明確。

為維護住宅區安寧，第9款針對住宅區內的自助選物販賣機營業場所設定噪音管理規定，若6個月內因噪音擾鄰問題被環保局裁罰達2次者，於6個月內不得於下午10點至翌日上午8點期間營業，若不配合可處6000元以上3萬元以下罰鍰，並命限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。

經發局表示，自治條例修正草案已於本月13日經市議會審議通過，將函報行政院核定後，由市府公布實施，時程預計3個月內完成。