大新竹跨年晚會將在縣府前廣場登場 煙火秀長達300秒

2025大新竹跨年晚會將於12月31日下午6點，在新竹縣政府前廣場及縣政六路登場，這次邀請丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅等超強卡司，現場有超過100個美食攤位，以及長達300秒的精彩煙火秀，歡迎全國民眾來新竹共襄盛舉。

今年由中視主辦，新竹縣與新竹市政府共同協辦。縣長楊文科、代理市長邱臣遠及中視董事長胡雪珠今天在縣府共同揭開序幕，晚會以「共創新城 閃耀竹夢」為主題，象徵新竹縣市攜手邁向嶄新未來，共同打造充滿活力的全新城市。記者會由台語天后張涵雅與饒舌歌手同理接連帶來精彩歌曲，提前為跨年晚會炒熱氣氛。

楊文科說，今年是大新竹共同跨年的第二年，這次感謝中視公司主辦，與縣市府攜手合辦，活動規模與卡司陣容都全面升級，還有超過100個美食攤位，以及長達300秒的精彩煙火秀，在享受視覺與聽覺盛宴的同時，也讓民眾嚐到新竹美食滿足味蕾。

楊文科提到，活動特邀2024新竹縣客家新曲獎首獎、全國泰雅族歌唱大賽冠軍等團隊，為晚會熱鬧揭開序幕，展現新竹在地多元文化底蘊。

今年豪華演出陣容包含丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融等13組歌手與樂團，將輪番帶來精彩表演。

新竹市代理市長邱臣遠說，活動下午6點開始，新竹市接駁車從下午5點開始從新竹火車站及樹林頭停車場發車往返活動會場， 最晚到凌晨1點，活動豐富精采，相信大新竹晚會一定是全國最亮眼的跨年晚會，歡迎大家一起共度跨年。

新竹縣交通旅遊處表示，因會場周邊皆有管制車輛通行，竹縣府特別規畫竹北線免費接駁車供縣民前往跨年活動會場，接駁車服務時間從12月31日下午5點至114年1月1日0點45分，由高鐵站搭乘至會場（縣政府）約15分鐘，班距20至30分鐘一班車，或坐滿即發車，接駁車返程亦可搭乘。路線規劃從高鐵新竹站出發，停靠喜來登飯店站、新竹縣體育場站至會場接駁站（縣政府），歡迎民眾搭乘大眾運輸前往。

活動期間周邊道路管制措施如下：管制區段與時間，管制期間內只出不進：

1.東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路內、北側光明五街以內，時間從113年12月31日（二）下午2時起至114年1月1日（三）凌晨2時止。

2.東側縣政三街以內、西側縣政八街以內、南側光明九路(縣政三街－縣政八街)、北側光明六路（縣政二路－縣政九路）113年12月31日（二）下午6時封閉管制至114年1月1日（三）凌晨2時止。

3.縣政六路（光明六路－光明九路）113年12月24日（二）中午12時起封閉管制至114年1月1日（三）下午5時止。