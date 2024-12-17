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桃園高齡者車禍死亡今年降25.9% 警曝2大違規肇因
桃園市警察局統計，今年1至11月65歲以上高齡者24小時內死亡人數43人，較同期減少15人，達25.9%，分析主要肇因，以行人未依標誌標線穿越道路及騎乘機車未保持行車安全距離為主。警方持續配合市府單位辦理高齡者交通安全宣導，並透過社群、宣導小物發送，希望敦促高齡者注意交通安全。
警方指出，高齡者常見交通事故以騎乘機車及行人為大宗，騎乘機車死亡人數24人，較同期減少5人，達17.2%；行人死亡人數12人，亦較同期減少11人，達47.8%，均呈現下降趨勢。
鑑於高齡者因身體機能退化，發生事故造成身體的傷害更嚴重，常見肇因多為「未依規定行走行人穿越設施」、「未依標誌、標線、號誌穿越道路」及「穿越道路未注意左右來車」等，應持續加強高齡者的法規及安全防禦觀念。
交通警察大隊大隊長李維振提醒，高齡者應遠離大型車內輪差、通過路口不當低頭族、外出行動穿著亮色衣褲與配載反光或發光配件，同時鼓勵善加利用公共運輸工具等，叮嚀年長者重視道安，減少在道路上遇到危險的可能性。
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