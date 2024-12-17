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桃園高齡者車禍死亡今年降25.9% 警曝2大違規肇因

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警方持續配合市府單位辦理高齡者交通安全宣導，並透過社群、宣導小物發送，希望敦促高齡者注意交通安全。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警方持續配合市府單位辦理高齡者交通安全宣導，並透過社群、宣導小物發送，希望敦促高齡者注意交通安全。記者周嘉茹／翻攝

桃園市警察局統計，今年1至11月65歲以上高齡者24小時內死亡人數43人，較同期減少15人，達25.9%，分析主要肇因，以行人未依標誌標線穿越道路及騎乘機車未保持行車安全距離為主。警方持續配合市府單位辦理高齡者交通安全宣導，並透過社群、宣導小物發送，希望敦促高齡者注意交通安全。

警方指出，高齡者常見交通事故以騎乘機車及行人為大宗，騎乘機車死亡人數24人，較同期減少5人，達17.2%；行人死亡人數12人，亦較同期減少11人，達47.8%，均呈現下降趨勢。

鑑於高齡者因身體機能退化，發生事故造成身體的傷害更嚴重，常見肇因多為「未依規定行走行人穿越設施」、「未依標誌、標線、號誌穿越道路」及「穿越道路未注意左右來車」等，應持續加強高齡者的法規及安全防禦觀念。

交通警察大隊大隊長李維振提醒，高齡者應遠離大型車內輪差、通過路口不當低頭族、外出行動穿著亮色衣褲與配載反光或發光配件，同時鼓勵善加利用公共運輸工具等，叮嚀年長者重視道安，減少在道路上遇到危險的可能性。

桃園市警察局統計，今年1至11月65歲以上高齡者24小時內死亡人數43人，較同期減少15人，主要肇因以行人未依標誌標線穿越道路及騎乘機車未保持行車安全距離為主。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局統計，今年1至11月65歲以上高齡者24小時內死亡人數43人，較同期減少15人，主要肇因以行人未依標誌標線穿越道路及騎乘機車未保持行車安全距離為主。記者周嘉茹／翻攝

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