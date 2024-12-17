桃園高齡者車禍死亡今年降25.9% 警曝2大違規肇因

桃園市警察局統計，今年1至11月65歲以上高齡者24小時內死亡人數43人，較同期減少15人，達25.9%，分析主要肇因，以行人未依標誌標線穿越道路及騎乘機車未保持行車安全距離為主。警方持續配合市府單位辦理高齡者交通安全宣導，並透過社群、宣導小物發送，希望敦促高齡者注意交通安全。

警方指出，高齡者常見交通事故以騎乘機車及行人為大宗，騎乘機車死亡人數24人，較同期減少5人，達17.2%；行人死亡人數12人，亦較同期減少11人，達47.8%，均呈現下降趨勢。

鑑於高齡者因身體機能退化，發生事故造成身體的傷害更嚴重，常見肇因多為「未依規定行走行人穿越設施」、「未依標誌、標線、號誌穿越道路」及「穿越道路未注意左右來車」等，應持續加強高齡者的法規及安全防禦觀念。