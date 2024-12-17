桃園再獲旅讀圖書車 提供陽傘、露營桌椅、熱水瓶超酷

桃園市立圖書館今獲贈由宏致電子股份有限公司捐贈的，一部嶄新的行動旅讀圖書車，教育局長劉仲成表示，桃園市立圖書館目前擁有9輛行動書車，服務遍及全市13個行政區，2023年已累計行駛了39萬6720公里，駐點2354場次，借閱書籍達到9萬212冊。

捐贈儀式於今天上午在新屋區社子國小舉行，宏致電子為桃園在地企業，長期關心社會公益，自2016年起，已捐贈多部行動圖書車至偏鄉地區，幫助當地學童和市民接觸更多的閱讀資源。今年再次捐出這部特殊設計的行動旅讀圖書車，並將其命名為「許禮盛號」，這是以公司優良員工的名義捐贈，旨在激勵員工關心社會並參與公益。

宏致電子董事長袁万丁表示，這輛行動圖書車最大的優勢在於能夠穿越狹小的道路，將圖書資源帶到偏遠地區，並提供學童和市民更多接觸書籍的機會。這部車不僅是知識的載體，更是公益的象徵，讓更多地方的孩子和家庭能夠享受閱讀的樂趣。

劉仲成說，這些行動圖書車承載著教育與社會公益的使命，將圖書資源帶到了市民的身邊，特別是在偏鄉地區，提供了平等的學習與閱讀機會。每一台行動圖書車不僅是知識的載體，更是社會正向力量的傳遞者。

桃園市立圖書館長施照輝表示，此次捐贈的圖書車以「行動旅讀」為概念設計改裝，提供陽傘及露營桌椅、熱水瓶及杯組，讓市民享受閱讀同時，還能自備茶點，在輕鬆愉快的氛圍中隨時隨地享受閱讀的樂趣。