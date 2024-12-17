桃園好孕專車「看得到叫不到」 民代籲擴大補助範圍

桃園市今年起開辦好孕專車，補助金額為全台之冠。不過使用範圍僅限設讀卡機的1萬6000輛計程車，挨批「看得到叫不到」，民代也建議沿海偏鄉地區應提高補助，以免美意打折。婦幼局回應，會與交通局研議是否擴大使用至捷運和公車，並檢視孕婦搭乘情形，考慮調整補助金額。

桃園好孕專車今年3月起開辦，民眾持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產前檢查即可獲車資補助，每趟次最高250元，總計補助9000元。考量復興區路途較遠，市府11月額外補助復興區婦女14次當日來回趟次車資，並依居住地遠近，補助1600到2600元。

但在合作計程車數量不足下，多位民代仍反映福利「看得到卻用不到」。議員許家睿表示，桃園市合作計程車已提升到1萬6000輛，不過補助範圍僅限裝有讀卡機的計程車，導致民眾一車難求，除建議市府協調更多車隊裝設讀卡機，也可考慮納入捷運、公車等大眾運輸工具，提升使用率。

議員王珮毓說，好孕專車明年度編列近8000萬預算，每趟250元的補助上限對偏鄉民眾而言明顯不足，尤其大園、觀音等沿海地區補助額度更應提高，否則民眾寧願自己開車。

議員錢龍則指，目前市府合作計程車業者，僅一家提供幼童安全座椅，雖現行法規未強制裝設，嬰幼兒安全仍應受重視，並列為好孕專車標配。

婦幼局長杜慈容表示，除復興區已優化補助方案外，也將針對觀音、大園等沿海地區進行統計分析；據統計，3月8日至10月30日期間，孕婦乘車每趟次平均交易金額為186元，市府將持續檢視整體搭乘情形，評估調整或取消補助上限。

桃園目前有配置安全座椅的車輛約40輛，杜慈容說，未來將結合車隊及婦幼醫院合作試辦兒童安全座椅乘車服務，並持續與交通局及合作車隊研議增加設有兒童安全座椅的車輛。

婦幼局指出，截至11月底，已有1萬1987人申請一生好運卡，已通過核發有1萬1230人；截至10月底，孕婦乘車趟次14萬5603次，補助金額4392萬6254元，每月平均動卡率平均逾7成。