竹市早療需求增、療育課程負擔大 議員盼補助延長12歲

新竹市雖為科技城，但許多原為雙薪的家庭因發展遲緩的孩童，不得不辭職，由其中一人專職照顧小孩。市議員劉彥伶也在議會提案，盼早療補助可以從0歲至入小學前，延長至12歲。市府表示，將修訂新竹市醫療補助規定，補助有需求的弱勢兒少。

劉彥伶指出，發展遲緩兒童較為嚴重者，就學後還是需要針對弱項進行個人加強療育課程，近幾年許多縣市像是台北市、彰化縣、桃園市、台中市，已針對療育補助延長至12歲，甚至18歲。

劉彥伶表示，她就曾遇過個案，40歲的父母家中育有2位12歲以下孩童，其中1位為中度自閉症，全面性發展遲緩，物理、職能及語言皆需加強，以語言課程為例，因健保早療課程支援有限，故尋求自費課程協助，40至50分鐘課程費用高達1300元起跳，一個月約4至5次課程。

劉彥伶說，薪資扣掉勞健保、語言治療費用與生活開銷、房貸等，每月單方薪資所得早已不敷使用。小孩即將上小一，面臨未來已無法申請療育補助，近幾個月小孩口語才慢慢有進步，單薪父母無奈之下只好停止自費語言課程。

劉彥伶強調，在第8次議會臨時會時，就已有提案希望新竹市政府對於發展遲緩兒童療育補助提升延長到12歲，讓較為弱勢之孩童能盡快跟上腳步，從多個層面著手優化城市生活條件，才能吸引更多年輕人落腳新竹市，強化城市機能，成為弱勢孩童的強力後盾。

新竹市社會處指出，截至今年10月底，新竹市申領早療補助共計有1321人，有關議員劉彥伶提案希望療育補助延長至12歲，全台已辦理的縣市，均依據中央公布「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」辦理。