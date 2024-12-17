後龍鎮好望角無敵海景 縣鎮共識爭取台灣好行觀巴路線

苗栗縣後龍鎮好望角視譽為無敵海景，周邊觀光廊道條件獨天獨厚，4億多元的「白沙聖域-天空之丘」計畫在即，縣、鎮達成共識，爭取列入「台灣好行」觀光巴士路線，提供更友善方便旅遊。

苗栗縣政府今天縣務會議，後龍鎮公所提案建議新設台灣好行觀巴新路線，鎮長謝清輝說，好望角縣級風景特定區，海景、海線鐵路及風車外，周邊過港舊隧道、貝化石層、海角樂園景點，清海宮、山邊媽祖、拱天宮等宗教勝地，吸引遊客如織。

台灣好行觀巴目前僅有南庄線，行駛竹南火車站至南庄遊客中心，沿途停靠12站，帶動沿線及南庄地區觀光旅遊發展，交通部觀光署核定「白沙聖域-天空之丘」計畫案，2027年完成軟硬體建設，預期湧入更多觀光人潮，建議因應規畫新設路線，行駛串連高鐵苗栗站、後龍火車站、過港舊隧道、山邊媽祖、拱天宮、好望角平台等景點。

縣長鍾東錦認為好望角觀光旅遊廊道條件得天獨厚，指示協助爭取，縣府文化觀光局長林彥甫表示，台灣好行觀巴路線必須原路線客運業者負責，並經觀光署核定後才能施行，縣府將積極評估，將審酌可行性，爭取觀光署核定。

林彥甫說，好望角風景區旅遊，除海線鐵路交通外，文觀局去年促成旅行業者推出台灣觀光巴士「水漾苗栗好望角一日遊」，行駛明德水庫、好望角、白沙屯，串聯山線及海線景點遊程，提供民眾有多元運具可選擇。