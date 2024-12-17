珍稀檜木櫃、竹女課桌椅 竹市再生家具拍賣21日登場

新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。這次活動結合國產木材修復的二手鋼琴進行開場演奏，並販售27件精心翻新的二手家具，包括二手鋼琴、珍稀檜木中藥櫃、新竹女中課桌椅、復古圓桌等，現場還提供木製家具簡易修復，邀民眾一起參加。

環保局長江盛任表示，活動將以精采的鋼琴演奏拉開序幕，這架鋼琴由國產木材與二手家具結合修復而成，彰顯舊物新生的創意與價值，傳遞淨零綠生活的精神。演奏結束後，鋼琴將進行現場拍賣，為這件獨一無二的藝術品尋找新的主人，讓環保結合音樂繼續傳遞悠揚動人的篇章。

江盛任說明，活動的另一大亮點是珍稀檜木中藥櫃的展示與拍賣，檜木中藥櫃經過專業修復後，散發出檜木特有的香氣與質感，兼具實用性與藝術性，為文化與永續的結合樹立典範，展現「美感新竹」的核心價值。

環保局表示，活動現場還會規畫「二手家具修復工作坊」，邀在地專業家具修復師現場展示簡單實用的修復技巧，讓民眾更深刻理解資源再利用的重要性。民眾亦可攜帶輕微受損的二手木家具到現場，如椅面鬆動、五金脫落等問題，交由修復師協助處理，親身體驗舊物重生的喜悅。若遇到木頭變形、發霉或漆面刮傷等無法現場處理的問題，可至竹市環保局「迴木工坊」進行後續預約服務。