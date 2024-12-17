聽新聞
0:00 / 0:00
珍稀檜木櫃、竹女課桌椅 竹市再生家具拍賣21日登場
新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。這次活動結合國產木材修復的二手鋼琴進行開場演奏，並販售27件精心翻新的二手家具，包括二手鋼琴、珍稀檜木中藥櫃、新竹女中課桌椅、復古圓桌等，現場還提供木製家具簡易修復，邀民眾一起參加。
環保局長江盛任表示，活動將以精采的鋼琴演奏拉開序幕，這架鋼琴由國產木材與二手家具結合修復而成，彰顯舊物新生的創意與價值，傳遞淨零綠生活的精神。演奏結束後，鋼琴將進行現場拍賣，為這件獨一無二的藝術品尋找新的主人，讓環保結合音樂繼續傳遞悠揚動人的篇章。
江盛任說明，活動的另一大亮點是珍稀檜木中藥櫃的展示與拍賣，檜木中藥櫃經過專業修復後，散發出檜木特有的香氣與質感，兼具實用性與藝術性，為文化與永續的結合樹立典範，展現「美感新竹」的核心價值。
環保局表示，活動現場還會規畫「二手家具修復工作坊」，邀在地專業家具修復師現場展示簡單實用的修復技巧，讓民眾更深刻理解資源再利用的重要性。民眾亦可攜帶輕微受損的二手木家具到現場，如椅面鬆動、五金脫落等問題，交由修復師協助處理，親身體驗舊物重生的喜悅。若遇到木頭變形、發霉或漆面刮傷等無法現場處理的問題，可至竹市環保局「迴木工坊」進行後續預約服務。
環保局說明，這次活動充分響應聯合國永續發展目標，在SDG11永續城市、SDG12消費與生產以及SDG13氣候行動等方面，展現重視環保、提高環境品質的具體行動力。更多活動資訊可查詢「迴木工坊」官方網站，如有現場家具修復需求，可提前私訊說明家具問題，方便安排維修。另外，無法參與當日活動的民眾，也可至官方網站預約參觀竹市環保局再生家具廠及購置家具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言