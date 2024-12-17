快訊

台中國小棒球教練伸狼爪估百人受害 還拍不雅片逼畢業生回校

官署又傳霸凌？行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

曾被指豬隊友…查政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

聽新聞
0:00 / 0:00

珍稀檜木櫃、竹女課桌椅 竹市再生家具拍賣21日登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。活動販售27件精心翻新的二手家具，包括新竹女中課桌椅。圖／新竹市府提供
新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。活動販售27件精心翻新的二手家具，包括新竹女中課桌椅。圖／新竹市府提供

新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。這次活動結合國產木材修復的二手鋼琴進行開場演奏，並販售27件精心翻新的二手家具，包括二手鋼琴、珍稀檜木中藥櫃、新竹女中課桌椅、復古圓桌等，現場還提供木製家具簡易修復，邀民眾一起參加。

環保局長江盛任表示，活動將以精采的鋼琴演奏拉開序幕，這架鋼琴由國產木材與二手家具結合修復而成，彰顯舊物新生的創意與價值，傳遞淨零綠生活的精神。演奏結束後，鋼琴將進行現場拍賣，為這件獨一無二的藝術品尋找新的主人，讓環保結合音樂繼續傳遞悠揚動人的篇章。

江盛任說明，活動的另一大亮點是珍稀檜木中藥櫃的展示與拍賣，檜木中藥櫃經過專業修復後，散發出檜木特有的香氣與質感，兼具實用性與藝術性，為文化與永續的結合樹立典範，展現「美感新竹」的核心價值。

環保局表示，活動現場還會規畫「二手家具修復工作坊」，邀在地專業家具修復師現場展示簡單實用的修復技巧，讓民眾更深刻理解資源再利用的重要性。民眾亦可攜帶輕微受損的二手木家具到現場，如椅面鬆動、五金脫落等問題，交由修復師協助處理，親身體驗舊物重生的喜悅。若遇到木頭變形、發霉或漆面刮傷等無法現場處理的問題，可至竹市環保局「迴木工坊」進行後續預約服務。

環保局說明，這次活動充分響應聯合國永續發展目標，在SDG11永續城市、SDG12消費與生產以及SDG13氣候行動等方面，展現重視環保、提高環境品質的具體行動力。更多活動資訊可查詢「迴木工坊」官方網站，如有現場家具修復需求，可提前私訊說明家具問題，方便安排維修。另外，無法參與當日活動的民眾，也可至官方網站預約參觀竹市環保局再生家具廠及購置家具。

新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。活動販售27件精心翻新的二手家具，包括珍稀檜木中藥櫃。圖／新竹市府提供
新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。活動販售27件精心翻新的二手家具，包括珍稀檜木中藥櫃。圖／新竹市府提供
新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。活動販售27件精心翻新的二手家具，包括復古小酒櫃。圖／新竹市府提供
新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。活動販售27件精心翻新的二手家具，包括復古小酒櫃。圖／新竹市府提供

新竹 永續 環保局 環保局長

延伸閱讀

北市環保局砸1.56億元 汰舊換新36輛清潔車啓用上路

舒緩停車需求 竹市香山運動場地下停車場明對外開放

花蓮漂流木奇景 民眾鎖定檜木...搬回家當天然香氛劑

議員質疑常花大錢買國際IP 竹市指有助拓展觀光

相關新聞

後龍鎮好望角無敵海景 縣鎮共識爭取台灣好行觀巴路線

苗栗縣後龍鎮好望角視譽為無敵海景，周邊觀光廊道條件獨天獨厚，4億多元的「白沙聖域-天空之丘」計畫在即，縣、鎮達成共識，爭...

珍稀檜木櫃、竹女課桌椅 竹市再生家具拍賣21日登場

新竹市府與農業部林業及自然保育署新竹分署將於12月21日在將軍村舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動。這次活動結...

園縣市高峰會 竹苗電輔車 擬強制投保

YouBike 2.0E電輔車逐漸普及，北北基桃7月起規定，民眾得先投保公共自行車傷害險才能租借。新竹市府昨主辦「園縣市...

國1竹苗塞 鍾東錦有感 建請101-110K優先拓寬

國道1號竹苗路段交通經常壅塞，但桃園楊梅至苗栗頭份拓寬工程預計要到2032年完工，苗栗縣長鍾東錦認為緩不濟急，昨天透過園...

桃捷綠線首列車廂 下周亮相

桃園市政府首條自辦捷運路線綠線工程持續推展，市長張善政昨天出席桃捷綠線年度成果發表會，致詞時預告首列車廂下周將亮相，預計...

日本宮崎縣率團拜會桃市府 市長張善政：盼深化教育交流

桃園市長張善政今天在市府與日本宮崎縣副知事日隈俊郎率領的訪團會面，市府表示，桃園市和宮崎縣於2017年締結為友好城市，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。