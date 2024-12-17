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國1竹苗塞 鍾東錦有感 建請101-110K優先拓寬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

國道1號竹苗路段交通經常壅塞，但桃園楊梅至苗栗頭份拓寬工程預計要到2032年完工，苗栗縣長鍾東錦認為緩不濟急，昨天透過園縣市高峰會議會提案，建請竹竹苗縣市合作向中央爭取，國1新竹系統101公里至頭份110公里平面路堤段優先拓寬，讓鄉親有感。

高速公路局主辦國1楊梅至頭份段拓寬工程，行政院去年底核定，以新竹縣竹北交流道為界，拆分2個工程標案細部設計，預計2026年初開工，2032年8月完工，鍾東錦認為期程明顯緩不濟急。

鍾東錦表示，他每次經過國1頭份交流道，不管是平日上、下班尖峰時段或假日，交通都非常壅塞，鄉親飽受塞車之苦；中央雖核定楊頭拓寬工程，但工期期程太長了，尤其行政院今年9月核定桃竹苗大矽谷計畫，縣府響應提供頭份、竹南重要高科技產業儲備用地，屆時加劇國道主線的交通衝擊。

苗栗縣政府指出，據高公局公開資料，楊頭拓寬工程新竹系統以北路段採新建高架橋、隧道，工程難度較高，昨天透過園縣市高峰會議會提案，希望向中央爭取「優先推動國道1號新竹系統至頭份交流道平面路堤段拓寬」。提案在會中討論，希望解決新竹縣、市及頭份交通壅塞問題。

國道1號新竹系統至頭份交流道平面路堤段拓寬若能優先推動，苗縣府也盼未來搭配縣府爭取的頭份交流道改善計畫，納入高公局主計畫一併執行，縮短工期紓解塞車，讓往返竹苗用路人有感。

國道 新竹 頭份

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