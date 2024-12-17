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桃捷綠線首列車廂 下周亮相

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲／連線報導
台中捷運綠線昨上午部分月台門故障，有的開不了、有的關不上，保全擋在無法關閉的月台門前，避免乘客誤闖。記者陳秋雲／攝影
台中捷運綠線昨上午部分月台門故障，有的開不了、有的關不上，保全擋在無法關閉的月台門前，避免乘客誤闖。記者陳秋雲／攝影

桃園市政府首條自辦捷運路線綠線工程持續推展，市長張善政昨天出席桃捷綠線年度成果發表會，致詞時預告首列車廂下周將亮相，預計明年上半年2節車廂在高架段測試，「綠線捷運不再是只聞樓梯響。」朝2030年主線全線通車目標前進。

桃園市政府捷運工程局昨在市府1樓大廳舉辦捷運綠線年度成果發表會，展覽到明年1月3日。捷工局長劉慶豐表示，這2年來多項重大突破，包括今年完成2026年通車路段6條隧道貫通、八德段1條隧道貫通、北段高架橋梁合龍及軌道鋪設等，期間也克服桃園火車站文資等問題，力拚4年內部分通車。

張善政表示，對工程師來說，每項工程就像自己的孩子，劉慶豐報告進度時，甚至眼眶有淚水，就知捷工局花了多少心力；首列車2節車廂上周已下船運抵北機廠組裝測試，下周將對外「開箱」。

桃園市捷工局指出，捷運綠線全線21站，預計在2026年完成「北段7站」坑口站至藝文中心站通車、2028年再延伸通車至景福宮站、2030年主線全線通車、2032年支線通車目標前進。捷運綠線延伸中壢與棕線計畫預計明年動工。

另外，台中捷運綠線昨天早上8時許則發生部分月台門開關異常情形，由於車速變慢，一度引起乘客慌亂。有乘客要從大慶站搭車去高鐵，發現到站時月台門有的開、有的關，由保全引導乘客下車。

中捷公司說明，受台電公司彰一開閉所161KV跳電影響供電異常，中控中心立即應變，由於白天仍有部分車站月台門開關異常，經全力搶修、保全引導乘客等，下午月台門恢復運作，未影響行車。

台中捷運 桃園 車廂

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