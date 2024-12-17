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園縣市高峰會 竹苗電輔車 擬強制投保

聯合報／ 記者王駿杰朱冠諭／連線報導
園縣市高峰會昨新竹市登場，竹科管理局長陳宗權（右起）、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭到場參加。記者王駿杰／攝影
園縣市高峰會昨新竹市登場，竹科管理局長陳宗權（右起）、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭到場參加。記者王駿杰／攝影

YouBike 2.0E電輔車逐漸普及，北北基桃7月起規定，民眾得先投保公共自行車傷害險才能租借。新竹市府昨主辦「園縣市高峰會」，會中通過竹竹苗民眾須先投保傷害險，才能租借電輔車，以確保騎乘安全，上路時間待定。竹竹苗僅新竹市無自有電輔車，竹市府表示，將研議添購。

園縣市高峰會第8次會議昨登場，新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局長陳宗權等人到場參加，會中7項提案聚焦交通、治安、環境議題；竹縣建議推動公共電輔車強制投保、增購車輛等提案。

竹科管理局、苗栗縣、新竹縣去年起，陸續引進250輛、1250輛、450輛電輔車，竹竹苗生活圈往來頻繁，民眾租借可跨縣市借還，騎起來比自行車輕鬆省力，頗受好評。

據統計，全台今年1至8月自行車騎士死傷人數比去年同期增加6%，竹縣府提案，考量電輔車騎乘距離較遠、加速較快，建請竹科管理局、竹竹苗縣市政府，共同推動強制投保傷害險，民眾免費投保，最高理賠100萬元，傷害住院日額最高1000元；該提案在會中通過。

竹縣府分析統計數據，新竹縣今年電輔車平均周轉率6.6轉，為一般公共自行車3.6轉近2倍，其中2成電輔車被騎乘至新竹市；竹縣府昨提案，建議尚無自有電輔車的竹市府添購新車。竹市府回應，竹市迄今建置103站YouBike 2.0站點，預計明年再增10處，將研議增購電輔車。

北北桃已推動電輔車強制投保，桃園市交通局指出，桃園電輔車有1615輛電輔車，租借者投保率100%，電輔車可跨縣市借還，若民眾未投保，在新竹租借電輔車，仍可騎乘至桃園的站點還車，但無法在桃園市租借電輔車，必須完成投保後，才能在桃園租借。

新竹 桃園 自行車

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