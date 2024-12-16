日本宮崎縣率團拜會桃市府 市長張善政：盼深化教育交流

桃園市長張善政今天在市府與日本宮崎縣副知事日隈俊郎率領的訪團會面，市府表示，桃園市和宮崎縣於2017年締結為友好城市，雙方在教育、文化、體育及觀光等領域均互動頻繁，今天主要針對教育及體育未來交流面向交換意見，期待雙方能夠持續深化友好城市情誼。

張善政表示，桃園市和宮崎縣於2017年締結為友好城市至今已達7年，期間包括青少年棒球、邀請宮崎縣選手參與馬拉松賽事等互動都未曾間斷；2025台灣燈會將在桃園舉行，是台灣重要國際盛事，宮崎縣河野俊嗣知事也預計率團蒞桃共襄盛舉，體驗元宵慶典及光影藝術之美；此外，宮崎縣著名團體南部式亦受邀演出板三味線，將在台灣燈會舞台上演繹獨特新民謠。

張善政說，桃園相當注重國際教育，市內國際學校也有很多以日文為主修的學生，可以藉與宮崎縣教育交流機會，多了解宮崎縣和日本的風土民情，持續強化教育交流發展。

會中雙方談及本屆世界棒球經典賽事，張善政除介紹台灣隊很高比例為桃園樂天或桃園籍棒球員，也提到桃園青少棒表現亦是亮眼國際，包括U18、U15等級今年都榮獲世界冠軍，相信未來會有很多機會與宮崎縣青少棒選手互相切磋。

日隈俊郎表示，此次參訪主要希望推動雙方教育交流，增進台日雙方相互理解；在體育方面，副知事也提及，除職業棒球以外，宮崎縣在職業足球方面也投注很大資源，亦積極興建與東京同等級之國際賽事網球場等新式體育設施，誠摯邀請張善政率團至宮崎縣參訪，也相信在直航航班的加持下，雙方未來在教育、體育及文化等各面向交流，都會更加頻繁。